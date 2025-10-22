Conheça a história da psicóloga que teve sua vida transformada com a ajuda do Bolsa Família Raquel Lima Clemente encontrou no programa o suporte necessário

Reprodução

Raquel Lima Clemente é um exemplo de como o Bolsa Família pode mudar vidas. Há 20 anos, enfrentava dificuldades financeiras no Espírito Santo, cuidando dos filhos pequenos. Decidida a evitar repetir sua própria experiência precoce de trabalho infantil, ela encontrou no programa o suporte necessário.

Com apoio financeiro do programa, Raquel focou na educação dela e dos filhos. Graças a isso, ela e o irmão se formaram — ele, engenheiro mecânico, e ela, psicóloga.

‌



Hoje, Raquel trabalha em uma casa de acolhimento, sentindo-se realizada ao contribuir para o desenvolvimento pessoal de outras pessoas. Sua conquista ilustra a eficácia das políticas públicas brasileiras na redução da vulnerabilidade social.

O Bolsa Família impacta milhões de famílias no Brasil, garantindo necessidades básicas e acesso à educação. Dados mostram que muitos beneficiários, como Raquel, conseguiram empregos formais, reforçando que o programa promove autonomia econômica sustentável.