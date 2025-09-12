Bolsa Família: cresce número de beneficiários que conseguem emprego Programa não é apenas uma rede de proteção social, mas também um instrumento de inclusão produtiva e motor de desenvolvimento econômico Brasil que Transforma Vidas|R7 Conteúdo e Marca 12/09/2025 - 10h05 (Atualizado em 12/09/2025 - 10h27 ) twitter

Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671. Crédito: Roberta Aline/MDS

O Brasil saiu do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), conquista histórica que reflete políticas públicas eficazes, como, por exemplo, o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Fome, que combinam transferência de renda, inclusão produtiva e fortalecimento da segurança alimentar.

Referência mundial em programas de transferência de renda e reconhecido em fóruns globais, como o G20 e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o Bolsa Família é hoje uma política de Estado – não é assistencialismo - com foco na proteção da infância, dignidade e superação da pobreza. Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671.

Mais do que amparo emergencial é uma porta de entrada para cidadania e oportunidades, e os números comprovam isso. Em 2024, cerca de 1,3 milhão de famílias deixaram o programa. No primeiro semestre de 2025, o movimento ganhou força: aproximadamente 1 milhão de famílias saíram do Bolsa, sendo 536 mil após completarem os 24 meses da chamada Regra de Proteção, mecanismo que garante transição segura ao mercado de trabalho.

Emprego formalO avanço também se reflete nos números do emprego formal. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2024, 98% das vagas criadas foram preenchidas por pessoas do CadÚnico; desse total, 1,27 milhão eram beneficiários do Bolsa Família.

Já no 1º semestre de 2025, 80% das novas vagas de trabalho foram ocupadas por inscritos no CadÚnico, sendo 711.987 delas de beneficiários do Bolsa, o equivalente a 58,2% do total. Os dados atestam que o programa não é apenas uma rede de proteção social, mas também um instrumento de inclusão produtiva e motor de desenvolvimento econômico.

Atualmente, famílias com renda per capita mensal de até R$ 218 inscritas no CadÚnico têm direito ao benefício.