Saiba quem são os responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros Agricultores familiares são um dos pilares do Plano Brasil Sem Fome, que reúne uma série de programas do governo federal voltados para o combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional no país Brasil que Transforma Vidas|Do R7 06/08/2025 - 17h03 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h03 )

Danillo França/ MDS

A agricultura familiar representa cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários do país, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). É responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como feijão, arroz, mandioca, leite, hortaliças e frutas, aponta o Censo Agropecuário 2017 (IBGE). Gera mais de 10 milhões de empregos e contribui com cerca de 23% do valor bruto da produção agropecuária nacional.

Esses dados demonstram a importância do setor, que tem um papel fundamental no Brasil — não apenas na produção de alimentos, mas também na preservação ambiental, manutenção da cultura rural e desenvolvimento socioeconômico de milhares de comunidades.

