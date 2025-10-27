Logo R7.com
Mecanismo do Bolsa Família garante estabilidade para quem começou a melhorar de vida

Regra de Proteção, uma das inovações do principal programa de transferência de renda do Brasil, assegura uma transição segura do beneficiário ao mercado de trabalho

Brasil que Transforma Vidas|R7 Conteúdo e Marca

Lyon Santos/ MDS

A Regra de Proteção, uma das inovações do Bolsa Família, o principal programa de transferência de renda do Brasil, garante estabilidade para famílias que começam a melhorar de vida. Você sabia disso? Na prática, é um mecanismo que garante transição segura ao mercado de trabalho. Isto é, quem consegue um emprego continua protegido.

Quando a renda familiar ultrapassa o limite de R$ 218 por pessoa, por exemplo, mas não passa de R$ 706, o benefício não é cortado imediatamente: a família continua recebendo 50% do valor por até 12 meses. Assim, o Bolsa Família acompanha a trajetória de ascensão da população brasileira, oferecendo segurança e incentivo à formalização do trabalho.


Para quem já estava na regra até junho de 2025, o prazo de permanência é de até 24 meses, com meio salário mínimo per capita como limite. Se houver queda na renda, o benefício integral é retomado automaticamente. Além disso, o Retorno Garantido assegura que, em até três anos, a família possa voltar ao programa sem precisar refazer todo o processo de inscrição, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Os impactos dessa política social são visíveis e concretos. No primeiro semestre de 2025, 80% das novas vagas formais de trabalho foram preenchidas por pessoas inscritas no CadÚnico, sendo 58% beneficiárias do Bolsa Família. Em julho de 2025, quase 1 milhão de famílias deixaram o programa por melhora de renda, demonstrando o sucesso do modelo de inclusão produtiva.


*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

