Mecanismo do Bolsa Família garante estabilidade para quem começou a melhorar de vida Regra de Proteção, uma das inovações do principal programa de transferência de renda do Brasil, assegura uma transição segura do beneficiário ao mercado de trabalho

Lyon Santos/ MDS

A Regra de Proteção, uma das inovações do Bolsa Família , o principal programa de transferência de renda do Brasil, garante estabilidade para famílias que começam a melhorar de vida. Você sabia disso? Na prática, é um mecanismo que garante transição segura ao mercado de trabalho. Isto é, quem consegue um emprego continua protegido.

Quando a renda familiar ultrapassa o limite de R$ 218 por pessoa, por exemplo, mas não passa de R$ 706, o benefício não é cortado imediatamente: a família continua recebendo 50% do valor por até 12 meses. Assim, o Bolsa Família acompanha a trajetória de ascensão da população brasileira, oferecendo segurança e incentivo à formalização do trabalho.

Para quem já estava na regra até junho de 2025, o prazo de permanência é de até 24 meses, com meio salário mínimo per capita como limite. Se houver queda na renda, o benefício integral é retomado automaticamente. Além disso, o Retorno Garantido assegura que, em até três anos, a família possa voltar ao programa sem precisar refazer todo o processo de inscrição, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Os impactos dessa política social são visíveis e concretos. No primeiro semestre de 2025, 80% das novas vagas formais de trabalho foram preenchidas por pessoas inscritas no CadÚnico, sendo 58% beneficiárias do Bolsa Família. Em julho de 2025, quase 1 milhão de famílias deixaram o programa por melhora de renda, demonstrando o sucesso do modelo de inclusão produtiva.

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).