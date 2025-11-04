Bolsa Família oferece segurança e incentivo à formalização do trabalho Programa de transferência de renda acompanha a trajetória de ascensão da população brasileira

Lyon Santos/ MDS

A Regra de Proteção, uma das inovações do Bolsa Família, o principal programa de transferência de renda do Brasil, garante estabilidade para famílias que começam a melhorar de vida. Você sabia disso? Na prática, é um mecanismo que garante transição segura ao mercado de trabalho. Isto é, quem consegue um emprego continua protegido.

Clique aqui e saiba mais .

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).