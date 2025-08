Plano Brasil Sem Fome foi criado para promover a segurança alimentar Afinal, toda pessoa deve ter condições de tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias Brasil que Transforma Vidas|Do R7 06/08/2025 - 11h04 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h04 ) twitter

Divulgação

O Plano Brasil Sem Fome, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), foi criado para promover a segurança alimentar e nutricional no país. Afinal, toda pessoa deve ter condições de tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Soberania alimentar, justiça social e desenvolvimento sustentável estão no centro dessa iniciativa.