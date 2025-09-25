Vitória e superação: conheça a história de brasileiros que pararam de receber o Bolsa Família Com aumento de renda por conquistarem um emprego estável ou melhor condição financeira como empreendedores, membros de famílias não dependem mais do benefício e deixam a pobreza para trás Brasil que Transforma Vidas|R7 Conteúdo e Marca 25/09/2025 - 12h05 (Atualizado em 25/09/2025 - 12h05 ) X (Twitter)

Programa chega a 50,05 milhões de pessoas. Famílias com renda per capita mensal de até R$ 218 inscritas no CadÚnico têm direito ao benefício. Lyon Santos/ MDS

Referência mundial em programas de transferência de renda, o Bolsa Família é uma política de Estado — não é assistencialismo — com foco na proteção da infância, dignidade, superação da pobreza, fortalecimento da segurança alimentar e inclusão produtiva. Em agosto de 2025, 19,19 milhões de famílias estavam sendo atendidas. O benefício médio no mês foi de R$ 671.

Com investimento de cerca de R$ 12,86 bilhões do Governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o programa chega a 50,05 milhões de pessoas. Famílias com renda per capita mensal de até R$ 218 inscritas no CadÚnico têm direito ao benefício.

Veja histórias de brasileiros que saíram da pobreza e deixaram de receber o Bolsa Família.