58% desconhecem mudança no IOF; entre os que sabem, maioria acha que governo errou Pesquisa entrevistou 2.004 pessoas presencialmente, entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 07h48 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h09 )

58% dos brasileiros não ouviram falar sobre mudança no IOF Ricardo Stuckert / PR - 03/06/2025

Mais da metade dos brasileiros ainda não tomou conhecimento da proposta do governo Lula de aumentar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (4).

Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados afirmam não ter ouvido falar sobre a mudança. Apenas 39% disseram estar informados, enquanto 3% não souberam responder.

Entre os que têm conhecimento sobre o tema, 50% consideram que o governo errou ao manter a cobrança do IOF para compra de dólar e remessas ao exterior por pessoas físicas. Outros 28% avaliam que foi um acerto, e 22% não souberam opinar.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas presencialmente, entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Leia também: Pesquisa Quaest: desaprovação ao governo Lula chega a 57%, pior índice do mandato

A proposta do governo previa o aumento do imposto em diversas operações financeiras, como forma de compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento — suspensa por decisão do STF. O anúncio foi feito em 22 de maio. No entanto, diante da reação negativa do mercado e de pressões do Congresso, o Ministério da Fazenda voltou atrás no dia seguinte, revogando parte das medidas.

As operações de câmbio, que passariam a ter alíquota de até 3,5%, foram mantidas em 1,1%. Já as transferências financeiras não especificadas para o exterior passaram a ser taxadas em 3,5%.

Além disso, a pesquisa também perguntou sobre a reversão da medida que previa aumento do IOF para aplicações em fundos de investimento. Nesse caso, 41% acham que o governo acertou ao voltar atrás, enquanto 36% consideram que foi um erro. 23% não souberam opinar.

Crise e recuo

O aumento do IOF provocou reação imediata no Congresso, que chegou a articular a derrubada do decreto — algo inédito nas últimas décadas. Diante da crise, o governo pediu prazo para apresentar alternativas.

Durante coletiva de imprensa na terça-feira (3), o presidente Lula afirmou que a proposta de elevação do IOF foi uma tentativa rápida de dar uma resposta à decisão do STF, mas que novas opções estão sendo debatidas com o Legislativo.

INSS

Ainda segundo o levantamento, 81% dos brasileiros tomaram conhecimento do escândalo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Entre os que tiveram acesso à informação, 31% consideram o governo Lula responsável pelo desvio de dinheiro descontado de aposentadorias e pensões.

Outros apontamentos de responsabilidade foram:

14% culpam o próprio INSS;

8% responsabilizam as entidades que fraudaram as assinaturas dos aposentados;

8% culpam o governo Bolsonaro;

1% dizem que a culpa é dos aposentados, por não conferirem os descontos;

26% não souberam responder ou não opinaram.

Quando questionados sobre como o dinheiro deve ser devolvido às vítimas do esquema, as opiniões se dividem:

52% acreditam que a devolução deve ocorrer somente com os valores bloqueados das entidades investigadas;

41% defendem que o dinheiro seja devolvido mesmo que, seja necessário usar recursos públicos.



