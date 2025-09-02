Governo faz projeções em prédios da Esplanada em homenagem ao 7 de Setembro
Prédios dos Três Poderes recebem iluminação especial em alusão à data até o próximo domingo; confira imagens
O governo federal iniciou nesta segunda-feira (1º) as projeções especiais em prédios dos Três Poderes em homenagem ao 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. As projeções apresentam imagens com as cores da bandeira nacional e iluminam diariamente as fachadas do Congresso Nacional e do Museu Nacional, das 18h às 23h.
Segundo o governo federal, as imagens são para representar o povo brasileiro. Além disso, o Executivo quer reforçar o discurso da soberania nacional, que vem sendo usado nos últimos meses por Lula e interlocutores do governo contra às tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Além das imagens, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal também receberam iluminação especial em homenagem ao Dia da Independência.
7 de Setembro
As celebrações seguem até o desfile de 7 de Setembro, neste domingo, que neste ano terá duração de duas horas e será estruturado em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; e Brasil do Futuro.
A programação também inclui a participação das tropas das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira — e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e autoridades.
O acesso do público às arquibancadas será a partir das 6h30. A recepção oficial ao presidente Lula está prevista para ocorrer a partir das 9h e, em seguida, começa o desfile, marcado pela execução do Hino Nacional e pela parada Cívico-Militar.
Os blocos do desfile estão organizados da seguinte forma:
- Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros
- Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC
- Eixo Temático 3: Brasil do Futuro
A programação prossegue com:
- Desfile Motorizado;
- Apresentação da Pirâmide Humana;
- Desfile Hipomóvel;
- Apresentação da Esquadrilha da Fumaça; e
- Honras militares e encerramento.
