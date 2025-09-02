Governo faz projeções em prédios da Esplanada em homenagem ao 7 de Setembro Prédios dos Três Poderes recebem iluminação especial em alusão à data até o próximo domingo; confira imagens Brasília|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 12h35 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h35 ) twitter

Projeções começaram nesta segunda Ricardo Stuckert / PR - 01.09.2025

O governo federal iniciou nesta segunda-feira (1º) as projeções especiais em prédios dos Três Poderes em homenagem ao 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. As projeções apresentam imagens com as cores da bandeira nacional e iluminam diariamente as fachadas do Congresso Nacional e do Museu Nacional, das 18h às 23h.

Segundo o governo federal, as imagens são para representar o povo brasileiro. Além disso, o Executivo quer reforçar o discurso da soberania nacional, que vem sendo usado nos últimos meses por Lula e interlocutores do governo contra às tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Além das imagens, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal também receberam iluminação especial em homenagem ao Dia da Independência.

7 de Setembro

Desfile da Independência acontece no domingo com participação do Lula Ricardo Stuckert / PR - 01.09.2025

As celebrações seguem até o desfile de 7 de Setembro, neste domingo, que neste ano terá duração de duas horas e será estruturado em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 e Novo PAC; e Brasil do Futuro.

‌



A programação também inclui a participação das tropas das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira — e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e autoridades.

O acesso do público às arquibancadas será a partir das 6h30. A recepção oficial ao presidente Lula está prevista para ocorrer a partir das 9h e, em seguida, começa o desfile, marcado pela execução do Hino Nacional e pela parada Cívico-Militar.

‌



Os blocos do desfile estão organizados da seguinte forma:

Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros

Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC

Eixo Temático 3: Brasil do Futuro

A programação prossegue com:

Desfile Motorizado;

Apresentação da Pirâmide Humana;

Desfile Hipomóvel;

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça; e

Honras militares e encerramento.

Projeções começaram nesta segunda-feira Ricardo Stuckert / PR - 01.09.2025

