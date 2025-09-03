STF suspende obrigação do GDF de devolver R$ 7 bi à União de contribuições previdenciárias Cármen Lúcia determinou que o caso seja julgado em plenário pela Corte Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 10h33 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h33 ) twitter

TCU determinou em 2020 que GDF devolva verba à União Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu, de forma liminar, a determinação de que o GDF (Governo do DF) deve ressarcir a União, por meio do FCDF (Fundo Constitucional do DF) , em R$ 7 bilhões referentes à contribuição previdenciária descontada da remuneração de integrantes das Forças de Segurança do DF entre 2003 e 2016.

Para a ministra Cármen Lúcia, relatora da decisão, o “valor expressivo em discussão” influenciou a urgência do deferimento do pedido. A ministra determinou que o caso seja julgado em plenário pelos membros do STF.

O GDF apresentou um pedido ao STF para obter o reconhecimento da titularidade das contribuições, de modo que não seria obrigado a devolver os valores apontados. Segundo o governo do DF, o TCU (Tribunal de Contas da União) entendeu por sete anos que “os valores das contribuições previdenciárias descontadas dos integrantes das Forças de Segurança do Distrito Federal pertenciam a este ente federado”, mas o posicionamento foi alterado depois de um pedido de reavaliação feito pela União.

“A despeito da competência da União para organizar e manter as carreiras de Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal, é por meio da transferência obrigatória ao Fundo Constitucional que se concretizam as autonomias administrativa e financeira do Distrito Federal, de modo que a alteração brusca e antagônica do entendimento do Tribunal de Contas, alterando-se a titularidade de contribuições previdenciárias pagas com recursos distritais, evidencia-se inconstitucional”, afirma.

A decisão do TCU de devolução dos valores à União é de 2020. Na época, a Corte considerou juridicamente viável a devolução ao FCDF dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores civis e militares da segurança pública do DF, indevidamente repassados ao GDF.

Fundo Constitucional

A constituição prevê que o Distrito Federal receba recursos da União por abrigar as sedes dos Poderes da República, além de embaixadas e outros órgãos públicos. Essas verbas são o que alimentam o Fundo Constitucional do DF desde 1988 e no formato atual desde 2002.

O valor do FCDF vem de receitas tributárias da União e é usado para custear a segurança pública, a saúde e a educação da capital. Com o dinheiro são pagos, por exemplo, os salários de policiais civis e militares.

