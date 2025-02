7ª rodada do Candangão BRB 2025 começa sábado; RECORD transmite Paranoá x Capital Com um jogo a menos, Brasiliense foi ultrapassado pelo Gama, que assumiu liderança na tabela Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 ) twitter

7ª rodada de jogos começa neste sábado Reprodução/Instagram/@paranoaec/@capital.saf - Arquivo pessoal

Os jogos da 7ª rodada do Candangão BRB 2025 começam neste sábado (15) e seguem até segunda-feira (17). A RECORD vai transmitir ao vivo o único jogo de sábado, entre Paranoá e Capital, a partir de 15h30. O torcedor também pode acompanhar o jogo pelo R7.com e no PlayPlus .

Os jogos da 6ª rodada ocorreram no meio da semana. Um deles foi adiado: a disputa entre Capital e Brasiliense precisou ser remarcada por conflitos no calendário do Jacaré, que também participa da Copa Verde de Futebol. Dessa forma, o jogo entre os dois times vai ser em 27 de fevereiro, entre as 8ª e 9ª rodadas.

O Paranoá venceu o Ceilandense por 4 a 3 na quarta-feira (12) em um jogo emocionante com sete gols marcados. Thiago André marcou duas vezes para o Paranoá, que contou ainda com gols de Lucas Vitor e Carlos Henrique. O Ceilandense diminuiu com Breno e tentou reagir com Rony e Juninho, mas não foi suficiente.

O Samambaia derrotou o Sobradinho por 1 a 0, com Ian Carlos marcando o gol da vitória. O Gama venceu o Real por 1 a 0, e o Ceilândia ganhou do Legião de 2 a 1.

Com um jogo a menos para o Brasiliense, o Gama assumiu a liderança na tabela, com 16 pontos, enquanto o Jacaré tem 15. Confira a classificação atual do campeonato:

Veja os jogos da 7ª rodada

Paranoá x Capital

Horário : 16h, no sábado (15), com transmissão da RECORD a partir de 15h30.

: 16h, no sábado (15), com transmissão da a partir de 15h30. Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)

Sobradinho x Brasiliense

Horário : 15h30, no domingo (16)

: 15h30, no domingo (16) Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)

Legião x Ceilandense

Horário : 15h30, no domingo (16)

: 15h30, no domingo (16) Local: Estádio Walmir Campelo Bezerra (Bezerrão)

Real Brasília x Samambaia

Horário : 15h, na segunda (17)

: 15h, na segunda (17) Local: Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê)

Ceilândia x Gama

Horário : 19h30, na segunda (17)

: 19h30, na segunda (17) Local: Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião)