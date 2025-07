‘Abordagem virou trauma para todos’, diz testemunha de violência policial em Brasília Homem de 42 anos foi abordado violentamente por policiais; filho de 5 anos presenciou a cena Brasília|Do R7, em Brasília 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi levado à delegacia e liberado em seguida Reprodução/ RECORD - 11/07/2025

A abordagem de policiais a um pai diante do filho de 5 anos, na quadra 112 da Asa Norte, em Brasília, gerou forte repercussão nas redes sociais. A ação dos agentes, considerada violenta, foi registrada por testemunhas.

Uma pessoa que presenciou a cena relatou ao R7 o impacto do episódio:

“Entendo vivermos em uma sociedade violenta, mas quando isso parte de quem deveria garantir a segurança, o problema se agrava. O que poderia ser uma abordagem comum se transformou em trauma para todos, principalmente para o pai e a criança.”

Na quarta-feira passada (9), dois policiais à paisana da Delegacia da Criança e do Adolescente imobilizaram um homem de 42 anos na Asa Norte.

‌



Vídeos gravados mostram o momento em que ele é algemado, golpeado e imobilizado no chão. O filho, de 5 anos, testemunhou tudo.

“Vi quando tiraram o motorista do carro usando enforcamento. Não considero uma briga de trânsito, foi violência. Depois, mantiveram ele com o rosto no asfalto por cerca de dez minutos. Tudo isso diante da criança”, disse a testemunha.

‌



Ela também afirmou ter tentado falar com um dos agentes. “Perguntei se era policial e o que fariam com a criança. A resposta foi ríspida, e apontaram a arma em minha direção.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Situação começou com batida de carros

Segundo o pai, o episódio começou no fim do Eixão Norte, quando um veículo preto o ultrapassou, cortou a frente e freou bruscamente, provocando uma colisão.

‌



Sem identificação policial no veículo, ele entrou em uma quadra para tentar dialogar. Neste momento, os ocupantes do automóvel se apresentaram como agentes e iniciaram a abordagem.

“O agente que me segurava começou a me agredir, e eu só repetia estar com meu filho no carro. Pedi para avisar a mãe, mas ouvi: ‘Você não vai fazer nada. Devia ter pensado antes de acelerar’.”

Moradores da região retiraram a criança do veículo e aguardaram a chegada da mãe. O pai foi conduzido à delegacia, assinou um termo, sendo liberado.

Em nota, a Polícia Civil do DF declarou que o condutor demonstrou comportamento não colaborativo, sendo necessário o uso de algemas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Investigação e posicionamento do governo

Diante da repercussão, a governadora em exercício, Celina Leão, determinou a apuração imediata do caso.

“O episódio exige providências. Acionei a Corregedoria da Polícia Civil para apurar os fatos com rigor. A conduta dos agentes será analisada conforme os protocolos legais”, declarou.

O governo do DF informou acompanhar o caso e reforçou o compromisso com a legalidade, os direitos humanos e a proteção da infância.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp