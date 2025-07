Celina determina apuração de abordagem truculenta de policiais em prisão de homem Caso teria começado depois de discussão de trânsito; filho da vítima estava presente Brasília|Do R7 10/07/2025 - 08h14 (Atualizado em 10/07/2025 - 08h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Abordagem violenta teria acontecido depois de uma discussão de trânsito Reprodução/RECORD - 09.07.2025

A governadora em exercício Celina Leão determinou nesta quinta-feira (10) a apuração imediata da abordagem feita por agentes da polícia civil que resultou na prisão de um homem na frente do filho dele. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (9) e a violência dos agentes foi registrada em vídeo por testemunhas.

“O que vimos exige atenção e providências. Já acionei a Corregedoria da Polícia Civil para que os fatos sejam apurados com rigor. A conduta dos agentes será analisada à luz do que prevê a legislação e os protocolos institucionais”, pontua.

A governadora afirma que a PCDF (Polícia Civil do DF) “é uma instituição reconhecida pelo profissionalismo e pelo compromisso com uma atuação cidadã, voltada à proteção da sociedade e à preservação dos direitos fundamentais. Nenhum excesso condiz com esse padrão.”

O GDF (Governo do DF) relata que está acompanhando o caso “de perto” e reafirma seu compromisso com a legalidade, o respeito aos direitos humanos e a proteção integral da infância.

‌



A discussão teria começado devido a uma discussão de trânsito.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp