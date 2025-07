Acidente em frente ao Parque da Cidade, em Brasília, deixa uma pessoa ferida Batida frontal ocorreu no início da tarde desta terça Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 15/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O motorista do carro, de 22 anos, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Base Divulgação/Corpo de Bombeiros do DF

Um acidente entre dois carros deixou um homem ferido no início da tarde desta terça-feira (15) na entrada do estacionamento 12 do Parque da Cidade, em Brasília.

A batida frontal envolveu um Nissan March e uma caminhonete da mesma marca em frente ao Parque Ana Lídia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o motorista do carro, de 22 anos, ficou presa às ferragens e precisou ser retirado pelos agentes utilizando o protocolo de trauma.

A vítima apresentava suspeita de fratura de pelve e fêmur direito, além de sinais vitais instáveis. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital de Base de Brasília.

‌



Já o motorista da caminhonete, de 70 anos, foi avaliado pelas equipes de socorro e não precisou de transporte para o hospital.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Parte da via precisou ser interditada pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para atender a ocorrência. A Polícia Militar foi até o local e apura as causas do acidente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp