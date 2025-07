IOF: Moraes marca para 15 de julho audiência de conciliação entre governo e Congresso Encontro acontecerá no dia 15 de julho após judicialização da matéria pelo governo federal Brasília|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h07 ) twitter

Audiência de conciliação entre governo e Congresso está marcada para 15 de julho Ricardo Stuckert / PR - 3.2.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, marcou para o dia 15 de julho uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre o impasse em torno do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Na decisão, divulgada nesta sexta-feira (4), foi definido que o encontro ocorrerá na sede do STF, às 15h, e contará também com a presença da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da AGU (Advocacia-Geral da União).

Além disso, Moraes suspendeu decisões tomadas por parlamentares e pela própria União. “Após a realização da audiência de conciliação, será analisada a necessidade de manutenção da medida liminar concedida”, afirmou o ministro.

Enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que a elevação do tributo é a melhor saída para evitar a perda de arrecadação e cumprir a meta fiscal, os parlamentares não só discordam, como derrubaram o decreto presidencial.

Com isso, o governo, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União) quer que o STF declare a “validade” do decreto, razão pela qual ajuizou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).

O objetivo é confirmar a sua compatibilidade com a Constituição —, e se junta a uma outra ação, essa ajuizada pelo PSOL, que questiona a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF.

Especialistas

Entre o jurídico e a interpretação

De acordo com a advogada constitucionalista e mestre em administração pública Vera Chemim, a atitude do governo não necessariamente demonstra um confronto com o Congresso Nacional.

Afinal, não entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do decreto legislativo, que teria o papel de questionar diretamente a constitucionalidade da decisão dos parlamentares.

A justificativa é que o Poder Legislativo usurpou a competência do Poder Executivo, ao promulgar o decreto legislativo sustando aquele ato normativo.

“O inciso V do artigo 49 da Carta Magna estabelece a competência exclusiva do Congresso Nacional de sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar”, explicou Vera Chemim.

“Ativismo judiciário”

No documento, Moraes também afasta a tese de um suposto “ativismo judiciário” que, no entendimento dele, não existe.

“As ações propostas, igualmente, demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo Tribunal Federal com um suposto e indefinido ativismo judicial. Também afastam a confusão entre discursos vazios de autocontenção do Poder Judiciário e sugestões que podem levar à trágica omissão, à grave prevaricação ou mesmo à inaceitável covardia institucional de não decidir e não fazer prevalecer o texto constitucional.”

