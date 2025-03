Ainda sem acordo, Câmara prevê instalar comissões na próxima quarta-feira Encontro deve confirmar intenção do PL com Relações Exteriores e colocar fim a impasse com CCJ, em disputa por MDB e União Brasil Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 12h59 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líderes da Câmara em reunião nesta quinta-feira (13) Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Ainda com negociações pendentes, a Câmara irá definir a divisão de comissões entre os partidos da Casa na próxima terça-feira (18). O encontro, previsto para começar às 14h, vai colocar fim ao impasse ligado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), em disputa entre MDB e União Brasil. Além de definir quais colegiados ficam com o PL e com o PT, que ameçam intenções entre governistas e oposição.

No caso da CCJ, a definição dependerá da relatoria do Orçamento de 2026 e também passa pelo comando da CMO (Comissão Mista de Orçamento). Um desfecho dependerá ainda de uma indicação do Senado, que decide a próxima presidência do colegiado.

A escolha pelo partido que assumir a comissão vai dar o tom para a resolução do impasse na Câmara. Além da definição entre partidos, ficou definido que a composição de cada colegiado também deverá ser apresentada na próxima terça, de forma que a instalação seja na quarta-feira (19).

Outro destaque está ligado às estratégias traçadas pelo PT e PL. O Partido Liberal terá prioridade na escolha por ter a maior bancada da Casa, podendo escolher primeiro os dois colegiados que irá comandar neste ano.

‌



A prioridade será Comissão de Relações Exteriores já cotando o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A segunda escolha deve ser voltada para a Comissão de Segurança Pública.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A indicação de Eduardo provocou reações no PT, que ainda tenta reaver o movimento. Mas nos bastidores, a continuidade do plano da bancada do PL tem tido maior destaque. Nomes do partido trabalham com a confirmação do plano na próxima terça-feira.

‌



O PT será o terceiro a fazer escolha e pretende priorizar a Comissão de Direitos Humanos. O colegiado já era cotado pelo partido, mas a ordem de escolha passou por mudanças como uma forma de garantir que a escolha não possa ser indicada pelo PL em outro momento.

Adiamento da escolha

Inicialmente, a escolha da divisão entre as comissões estava prevista para esta quinta-feira (13), confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Mas o encontro não tratou a distribuição dos colegiados, e transferiu o calendário para próxima semana. Segundo líderes, o encontro tratou apenas da pauta de votações.

‌



O novo cronograma coincide com as previsões de votação do Orçamento, que está na pauta de análise da CMO e do plenário do Congresso Nacional na próxima semana.

Líderes consultados pelo R7 indicam que a mudança não vai impactar a votação da peça orçamentária e que para atender as duas demandas, ficou definido uma pauta de votações em plenário reduzida para a próxima semana.

Duas propostas ficaram previstas: o projeto dos restos a pagar, que libera recursos autorizados mas não utilizados, e a urgência e mérito de um projeto que permite a continuidade da aplicação de recursos em Saúde que foram direcionados a estados e muncípios, mas também não foram utilizados.