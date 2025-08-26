Alckmin brinca em reunião ministerial: ‘É dos carecas que elas gostam mais’ Vice-presidente tirou boné do governo usado por colegas durante encontro com Lula Brasília|Ana Isabel Mansur e Edis Henrique Peres, do R7 em Brasília 26/08/2025 - 16h06 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h07 ) twitter

Não foi a primeira vez que Alckmin brincou com a frase Cadu Gomes/VPR - 26.08.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin brincou nesta terça-feira (26) durante reunião ministerial e afirmou que “é dos carecas que elas gostam mais”.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fez a declaração ao justificar o porquê de ter retirado um boné do governo usado pelos colegas durante o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

“Tirei o boné porque acredito que é dos carecas que elas gostam mais”, declarou o vice, em referência à marchinha de Carnaval “Nós, os carecas”. A fala arrancou risadas dos participantes da reunião.

O acessório com o dizer “O Brasil é dos brasileiros” tem sido usado por integrantes e aliados do governo desde o início do ano.

Não foi a primeira vez que Alckmin falou a frase publicamente. Em outubro de 2023, o vice-presidente levou parlamentares aos risos durante audiência na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

“Eu fui constituinte. Não era nem careca. Embora nosso lema seja: é dos carecas que elas gostam mais”, declarou, à época.

Após as risadas, o vice-presidente continuou: “Isso tem explicação científica. Não é lenda, não”, completou.

Encontro com ministros

Lula aproveitou a reunião ministerial para criticar novamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo tarifaço de 50% a produtos brasileiros. Foi o segundo encontro do ano com os titulares da Esplanada.

“O governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. É uma coisa descabida, porque eu não vou repetir o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele [Trump] continua fazendo ameaças ao mundo inteiro”, afirmou o petista.

Em seguida, o presidente reforçou que o Brasil é um país soberano.

“Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo, ofensas e petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano, que foi o que aprendemos a construir”, declarou Lula.

