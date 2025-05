Alckmin diz que ‘esquerda funciona melhor’ ao brincar sobre microfone em evento Alckmin tem histórico de alinhamento com o centro, mas com episódios de atuação tanto à direita quanto à esquerda Brasília|Do Estadão Conteúdo 07/05/2025 - 18h09 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h11 ) twitter

Alckmin fez piada durante evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente Valter Campanato/Agência Brasil - 6.5.2025

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), fez uma piada sobre a “esquerda” ao escolher o púlpito do palco durante evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas nessa terça-feira (6). “A esquerda funciona melhor”, disse, provocando risadas da plateia.

A frase foi dita em resposta ao mestre de cerimônias da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que havia solicitado que ele optasse “pelo lado melhor”.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, retomou o tom bem-humorado de Alckmin ao repetir a mesma piada ao iniciar seu discurso.

Alckmin tem histórico de alinhamento com o centro, mas com episódios de atuação tanto à direita quanto à esquerda. Na década de 1990, por exemplo, foi nomeado pelo então governador de São Paulo, Mário Covas, como presidente do Programa Estadual de Desestatização. A função previa a privatização de importantes empresas estatais e a concessão de trechos de rodovias e ferrovias à iniciativa privada.

Em 2018, Alckmin concorreu à Presidência da República pelo PSDB contra Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, à época, filiado ao PSL.

Em 2022, ele filiou-se ao PSB para concorrer como vice-presidente ao lado de Lula, contra quem disputou a Presidência da República em 2006, ainda no PSDB.

Após discursar, o vice-presidente se dirigiu ao aeroporto de Brasília, para uma última conversa com o presidente Lula, que embarcou rumo a Moscou, na Rússia, na noite desta terça.

No mesmo evento, participantes entoaram gritos de “sem anistia”, em referência à proposta que busca perdoar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Também estiveram na cerimônia as ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Anielle Franco (Igualdade Racial), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Márcia Lopes (Mulheres), além do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin.

