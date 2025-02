Alckmin encontra Motta e apresenta projetos prioritários do ministério Presidente da Câmara dos Deputados disse que vai analisar as propostas e levá-las aos líderes partidários Brasília|Do R7 17/02/2025 - 20h59 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h25 ) twitter

Alckmin recebe Motta e apresenta projetos prioritários do ministério MDIC - 17/02/2025

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, encontrou-se, nesta segunda-feira (17), com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Na ocasião, ele pediu celeridade na análise de dois projetos de lei quem compõem o programa Acredita Exportação.

“Recebi também duas pautas do ministério. Uma relacionada à ampliação do acesso ao crédito e outra sobre alíquotas diferenciadas para empresas. Vou analisar e levar os projetos para o colégio de líderes. O debate é fundamental”, publicou Motta nas redes sociais.

Uma das propostas permite a apuração de créditos tributários sobre receitas com exportação pelos usuários do Simples Nacional. Já o outro projeto cria regras de transição para créditos tributários até a conclusão da reforma tributária, em 2032.

Conforme o ministério, com o Reintegra de Transição, as micro e pequenas empresas exportadoras terão direito a uma parcela maior na restituição de tributos que incidem no preço de bens industrializados vendidos no exterior.

O programa vai permitir que as empresas tenham uma devolução de 3% do valor exportado imediatamente. A pasta informou que, aproximadamente 40% das empresas exportadoras brasileiras são micro e pequenas, gerando um volume de exportações de US$ 2,8 bilhões em 2023.

“O governo quer que nossas micro e pequenas empresas tenham melhores condições de competição com empresas internacionais, criando mais oportunidades e gerando mais empregos”, disse Alckmin após o encontro.

O programa deve ter impacto orçamentário de R$ 51 milhões em 2025 e de R$ 58 milhões em 2026, segundo a Receita Federal.