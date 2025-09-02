Alckmin: Lei da reciprocidade será aplicada no devido tempo, mas ideia é negociar Vice-presidente também anunciou que busca aproximação com a China; Brasil “não tem litígio com ninguém”, disse Brasília|Do Estadão Conteúdo 01/09/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/09/2025 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil busca negociações com os EUA antes de aplicar a Lei da Reciprocidade Econômica.

O presidente Lula autorizou consultas para investigar medidas de reciprocidade contra os EUA devido à tarifa aplicada a produtos brasileiros.

Uma portaria será publicada para suspender tributos do regime de drawback, permitindo que empresas exportem sem impostos por um ano.

Alckmin destacou a importância de manter boas relações comerciais tanto com os EUA quanto com a China, mencionando investimentos recentes desses países no Brasil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alckmin anuncia portaria que suspende pagamento de tributos previstos no regime de drawback Lula Marques/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta segunda-feira (1), que “vai ter espaço” para se buscar entendimento com os Estados Unidos. Ele indicou que, antes da aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, em resposta ao tarifaço aplicado pelo governo americano a produtos brasileiros, o governo brasileiro aposta em uma negociação com os EUA.

“A Lei da reciprocidade, uma belíssima lei, será aplicada no seu devido tempo, mas o que nós queremos é resolver através da negociação”, disse Alckmin.

Na última quinta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) para iniciar consultas, investigações e medidas com vistas à aplicação de medidas de reciprocidade contra os EUA.

Alckmin anunciou que será publicada nesta terça-feira (2) a portaria com a suspensão do pagamento de tributos previstos no regime de drawback.

‌



“As empresas vão ter um ano sem precisar pagar o imposto nem precisar pagar a multa. E podem exportar tanto para os Estados Unidos quanto para outros países. Esse era o pleito do setor produtivo, que amanhã estará resolvido com a publicação do drawback”.

Alckmin afirmou que o Brasil busca aproximações tanto com os Estados Unidos quanto com a China, mesmo no cenário de tarifaço americano. Após ser questionado sobre a aproximação com o país asiático, Alckmin disse que o Brasil “não tem litígio com ninguém”, apenas faz a defesa de sua soberania.

‌



“A tarefa é nos aproximarmos dos dois, não é incompatível. A China é o maior comprador do Brasil, é o maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são o maior investidor no Brasil. O que nós queremos é um ótimo relacionamento com a China”, afirmou listando alguns investimentos recentes dos chineses no País.

Sobre os EUA, ele citou as mais de 3.500 empresas americanas presentes no Brasil. E sintetizou: “Nós queremos é fortalecer essa complementaridade econômica”.

‌



Viagem ao México

Sobre a viagem feita ao México, na semana passada, o vice-presidente fez um balanço positivo da missão do governo brasileiro, sustentando que há afinidade entre os dois países, por serem as maiores economias da América Latina e as duas maiores democracias da região.

“Eu diria que foi uma viagem muito proveitosa, com bons resultados para o agro, bons resultados para serviços e investimentos”, defendeu. “Tem muito espaço para complementaridade econômica.”

Big techs

O vice-presidente também comentou sobre a reunião recente que teve com representantes das big techs e disse que o mundo inteiro discute a regulação das empresas de tecnologia.

“Esse é um tema que o mundo está discutindo, estão sendo estabelecidas regras mínimas para ter cuidado com o conjunto da sociedade”, pontuou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é a posição de Geraldo Alckmin sobre a Lei da Reciprocidade Econômica?

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, afirmou que a Lei da Reciprocidade Econômica será aplicada no devido tempo, mas que o governo brasileiro prefere buscar um entendimento através da negociação com os Estados Unidos antes de sua aplicação.

O que foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação aos EUA?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex) para iniciar consultas e investigações com vistas à aplicação de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos.

Quais são as novidades sobre a portaria de suspensão de tributos?

Alckmin anunciou que será publicada uma portaria que suspende o pagamento de tributos previstos no regime de drawback, permitindo que as empresas exportem sem pagar impostos ou multas por um ano.

Como o Brasil está se aproximando dos Estados Unidos e da China?

Alckmin destacou que o Brasil busca aproximações com os Estados Unidos e com a China, ressaltando que não há litígios com nenhum dos países e que o Brasil defende sua soberania. Ele mencionou a importância da China como maior comprador do Brasil e dos Estados Unidos como o maior investidor no país.

Qual foi a avaliação de Alckmin sobre a viagem ao México?

Alckmin fez um balanço positivo da viagem ao México, afirmando que houve afinidade entre os dois países, que são as maiores economias da América Latina e as duas maiores democracias da região. Ele destacou resultados positivos para o agronegócio, serviços e investimentos.

O que Alckmin comentou sobre a regulação das big techs?

Alckmin comentou que o mundo está discutindo a regulação das empresas de tecnologia e que estão sendo estabelecidas regras mínimas para proteger a sociedade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp