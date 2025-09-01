Lula e Tarcísio de Freitas empatam tecnicamente em pesquisa para 2026, aponta Real Time Big Data Também há empate técnico em cenário estimulado entre o presidente Lula e Jair Bolsonaro Brasília|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 18h47 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h55 ) twitter

Lula teria 42% das intenções de voto contra 40% de Tarcísio, diz pesquisa ABC do ABC

Levantamento nacional do Real Time Big Data mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulação para a eleição presidencial de 2026.

Segundo os dados estimulados (quando os nomes são apresentados aos eleitores), Lula teria 42% das intenções de voto contra 40% de Tarcísio. Como a diferença está na margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados.

O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre 28 e 30 de agosto com 2.500 eleitores.

Cenário entre Lula e Tarcísio na pesquisa Real Time Big Data de setembro Real Time Big Data/Reprodução - 01.09.2025

Lula enfrenta resistência contra Michele Bolsonaro

No segundo cenário, o levantamento também aponta competitividade de Michele Bolsonaro (PL). O petista marca 43%, contra 37% da ex-primeira-dama, diferença considerada próxima pelos analistas.

‌



Levantamento com Lula e Michele Bolsonaro, segundo a Real Time Big Data Real Time Big Data/Reprodução - 01.09.2025

Disputa direta entre Lula e Bolsonaro

No terceiro cenário testado, Lula e Bolsonaro aparecem empatados, com 43% cada. O ex-presidente tem desempenho superior entre homens (50%), eleitores do Sul (57%) e pessoas com ensino superior (50%).

Lula se destaca entre mulheres (49%), eleitores do Nordeste (54%) e pessoas com até ensino fundamental (48%).

‌



Pesquisa Real Time Big Data de setembro com disputa entre Lula e Bolsonaro Reprodução/Real Time Big Data - 01.09.2025

Outros cenários

Nos cenários com Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD), Lula lidera com 45%, enquanto os adversários marcam 21% e 17%, respectivamente.

Quando Michel Temer (MDB) surge como opção, Lula lidera com 42%, seguido por Bolsonaro com 39% e Temer com 11%.

‌



Em disputa sem Lula, Fernando Haddad (PT) e Temer aparecem tecnicamente empatados, com 22% e 20%, respectivamente, seguidos por Romeu Zema (Novo), com 14%.

Tarcísio com bom potencial de voto

Lula tem 25% de eleitores que declaram voto certo, 23% que poderiam votar e 39% que não votariam de forma alguma. Bolsonaro aparece com 22% de voto certo, 26% de eleitores que poderiam votar e 40% de rejeição definitiva.

Entre os nomes alternativos, Tarcísio de Freitas se destaca com 38% de eleitores dispostos a considerar voto nele.

Tarcísio de Freitas se sai bem no quesito possibilidade de voto Real Time Big Data/Reprodução - 01.09.2025

Espontâneo

No cenário espontâneo, Lula alcança 29%, Bolsonaro 21%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) 3%, Ciro Gomes (PDT) 1% e Michele Bolsonaro (PL) 1%. Outros nomes somam 11%, votos nulos ou brancos chegam a 7% e 29% não souberam ou não responderam.

