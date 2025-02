Alcolumbre parabeniza Hugo Motta: ‘Que seja um período de muito diálogo e grandes avanços’ Eleições das mesas diretoras do Senado e da Câmara ocorrem neste sábado (1º) Brasília|Do R7 01/02/2025 - 19h19 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h55 ) twitter

Senador Davi alcolombre foi eleito novo presidente do Senado Antônio Cruz/ Agência Brasil - 01.02.2025

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), usou as redes sociais neste sábado (1º) para parabenizar o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) pela vitória à Presidência da Câmara. “Que este seja um período de muito diálogo e grandes avanços”, escreveu.

“O Congresso Nacional trabalhará guiado pelo compromisso com o Brasil e com o futuro dos brasileiros”, completou Alcolumbre.

Aos 35 anos, Motta se tornou o mais jovem da história a assumir o posto. O placar de 444 votos foi um dos mais altos da história, mas não ultrapassou a marca do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), que conquistou, em 2023, 464 votos.

Quem é Hugo Motta

Nascido em João Pessoa, capital da Paraíba, o parlamentar iniciou a vida política em 2005, ao se filiar ao então PMDB, atual MDB. Ele é formado em medicina pela Universidade Católica de Brasília.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O paraibano foi eleito para a Câmara pela primeira vez em 2010, aos 21 anos, tornando-se o deputado federal mais jovem do país. Em 2014, ele presidiu a Comissão de Fiscalização e Controle.

Um ano depois, comandou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras, que investigou supostas irregularidades na construção de refinarias no Brasil.

‌



Motta já foi vice-líder de diferentes blocos partidários na Casa, sendo parte da base dos governos Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Após a entrada de Silvio Costa Filho no comando do Ministério dos Portos e Aeroportos, a relação entre Motta e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou um pouco mais próxima.

Quem é Alcolumbre

Natural de Macapá, capital do Amapá, o parlamentar tem 47 anos e está em seu segundo mandato como senador. Ele chegou ao Senado em 2015, com 131 mil votos. Foi reeleito em 2022, com os votos de 196 mil eleitores. Nos últimos dois anos, foi presidente da CCJ (Comissão de Consituição e Justiça) da Casa. Esta é a segunda vez que Alcolumbre assume a presidência do Senado — ele comandou a Casa entre 2019 e 2021.

‌



Na disputa pelo comando do Senado, Alcolumbre enfrentou os candidatos como Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE). Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Marcos do Val (Podemos-ES) também disputavam o cargo, mas retiraram seus nomes antes da votação.

O novo presidente do Senado chegou a assumir a Presidência da República de forma interina em outubro de 2019. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, estavam fora do país, assim como o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia.