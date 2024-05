Além de cavalo que ficou ilhado, ao menos 5,2 mil animais já foram resgatados no RS ‘Quando chegamos encontramos o animal em uma situação debilitada’, diz chefe que liderou a missão de resgate do cavalo

Cavalo ilhado no Rio Grande do Sul foi resgatado nesta quinta (9) (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O cavalo salvo na manhã desta quinta-feira (9) após ficar ilhado por mais de um dia em cima de um telhado no município de Canoas (RS) foi um dos 5.254 animais já resgatados em função das enchentes que atingem o estado. O animal, batizado como “Caramelo”, precisou ser sedado e passará por exames médicos.

A mobilização de resgate do animal contou com cinco embarcações e uma equipe de bombeiros e veterinários. Veja o momento do resgate do cavalo.

“Quando chegamos encontramos o animal em uma situação debilitada. Tentamos nos aproximar de maneira calma, fizemos a contenção física, os veterinários vieram com os medicamentos, após a sedação, deitamos a égua numa balsa de salvamento e fizemos a extração em segurança”, explicou o capitão dos Bombeiros, Tiago Franco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou o resgate do bicho, em uma cerimônia nesta quinta. “Dentro de todas as desgraças que nós temos falado nos últimos dias, ontem à noite eu fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Fiquei imaginando, se aquele cavalo pensasse, o que ele estava pensando, sozinho, em cima de um telhado? Eu não sei como aquela telha não quebrou. E, hoje, eu fiquei sabendo que conseguiram salvar o cavalo Caramelo”.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, que havia pedido ajuda para salvar o animal, também celebrou o resgate.

Muito emocionada! Desde às 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo! pic.twitter.com/C12wXLju2Z — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024

