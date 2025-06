Além de Zambelli, 71 brasileiros estão na lista da Interpol por crimes como assassinato e tráfico Nome da parlamentar licenciada foi incluído no sistema internacional após determinação de Moraes Brasília|Do R7 06/06/2025 - 09h22 (Atualizado em 06/06/2025 - 09h24 ) twitter

Carla Zambelli teve nome incluído na lista de foragidos da Interpol Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 15/05/2025

O nome da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi incluído na lista vermelha da Interpol nesta quinta-feira (5), após determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Além de Zambelli, a lista conta com nomes de 74 brasileiros. Entre os crimes atribuídos a essas pessoas estão falsificação de dinheiro, tráfico de drogas, organização criminosa e assalto armado.

Um dos casos é o de Heloísa Gonçalves Dique Soares Ribeiro, procurada por assassinato e tortura. Com 75 anos, ela é uma das pessoas mais velhas na lista.

Heloísa Gonçalves Dique Soares Ribeiro é procurada por assassinato e tortura Reprodução/Interpol - 6.6.2025

Já José Ribamar da Silva, de 79 anos, é procurado por abuso sexual de menores. Com a inclusão na lista, os dados do fugitivo passam a ser compartilhados com todos os países parceiros da Interpol.

José Ribamar da Silva é procurado por abuso sexual de menores Reprodução/Interpol - 6.6.2025

Outro caso é o de Mathias Ricardo Brezolin Vuori, de 36 anos, procurado por homicídio qualificado, segundo a dados da organização internacional.

Mathias Ricardo Brezolin Vuori é procurado por homicídio qualificado Reprodução/Interpol - 6.6.2025

Caso Zambelli

O pedido de inclusão na lista vermelha ocorreu por meio da Polícia Federal. Agora, o nome da parlamentar consta no alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

Zambelli teve sua prisão decretada na quarta-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, após anunciar que deixou o país. Para o ministro, a prisão está plenamente justificada, já que Zambelli saiu do Brasil semanas após a Primeira Turma do STF condená-la a dez anos de prisão.

A deputada foi condenada pela Primeira Turma do STF por invadir o sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com o auxílio do hacker Walter Delgatti, que foi condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo.

Em nota, Zambelli afirmou que a decisão de decretar sua prisão é ilegal, inconstitucional e autoritária. Segundo ela, esse tipo de medida não poderia ser tomada de forma monocrática.

Lista vermelha

Um alerta vermelho é um pedido às autoridades policiais em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa enquanto aguarda extradição, entrega ou ação legal semelhante. Baseia-se em um mandado de prisão ou ordem judicial emitido pelas autoridades judiciais do país solicitante. Os países-membros aplicam suas próprias leis para decidir se prendem ou não uma pessoa.

Ele contém dois tipos principais de informações:

Informações para identificar a pessoa procurada, como nome, data de nascimento, nacionalidade, cor do cabelo e dos olhos, fotografias e impressões digitais, se disponíveis.

Informações relacionadas ao crime pelo qual são procurados, que normalmente pode ser assassinato, estupro, abuso infantil ou assalto à mão armada.

“Um alerta vermelho é um alerta internacional para uma pessoa procurada, mas não é um mandado de prisão”, ressalta a organização.

