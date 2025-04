Alessandro Stefanutto é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (23) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Brasília|Do R7 23/04/2025 - 14h22 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h22 ) twitter

Alessandro Stefanutto é afastado após operação da PF

Alessandro Stefanutto é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (22). O presidente do INSS foi afastado do cargo após operação da Polícia Federal.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h16 desta quarta.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Alessandro Stefanutto” são: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, apontou o Google Trends. Confira:

Presidente do INSS é afastado após operação da PF

Alessandro Stefanutto é alvo de mandados de busca e apreensão da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União. Ele é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de descontos irregulares em benefícios previdenciários. Saiba mais em R7.com.