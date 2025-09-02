Aliados de Bolsonaro decidem aumentar pressão por anistia e querem votação durante julgamento do STF Oposicionistas levarão pedido a reunião da Câmara; pedido será rebatido por governistas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 11h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Apoiadores de Jair Bolsonaro buscam maior pressão pela anistia relacionada aos eventos de 8 de Janeiro.

Reunião liderada pelo deputado Zucco na Câmara abordou a votação da proposta durante o julgamento no STF.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, destacou que a proposta será analisada "no momento certo".

Parlamentares governistas criticam a proposta, argumentando que a votação interfere no processo do Supremo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os réus do julgamento de golpe de Estado, iniciado no STF Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 24.07.2025

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram aumentar ações em defesa ao projeto de anistia ligada ao 8 de Janeiro e vão pressionar por uma votação da proposta durante o julgamento que alcança o político no STF (Supremo Tribunal Federal).

O movimento foi confirmado nesta terça-feira (2), após uma reunião na casa do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), e será levado a demais líderes na Casa ainda hoje. A demanda ganhou força com início da análise da Corte no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.

“Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário, na medida que temos a maioria do Congresso que quer essa pauta”, afirmou Zucco.

Apesar do movimento, ainda não há indicativo de que a proposta seja analisada antes do fim do julgamento da Corte. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o texto será pautado “no momento certo”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O pedido deve sofrer resistência de parlamentares da base governista, contrários ao texto. “Qualquer votação de anistia em um momento como este é interferência direta no Supremo. A oposição pode querer isso, mas não é razoável, porque seria uma interferência”, afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).

Em outra linha, nos bastidores, parlamentares alinhados ao centro têm relatado não ser o momento oportuno para uma votação, pelo julgamento por tentativa de golpe não ter sido concluído. A discussão deve ser o maior destaque da reunião de líderes partidários nesta terça.

‌



Governistas no STF

Até o início da manhã, aliados de Bolsonaro não foram ao STF para acompanhar o início do julgamento. Os únicos parlamentares vistos no local eram aliados do governo, representantes do Rio de Janeiro: Lindbergh Farias (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

Perguntas e Respostas

Quais ações os aliados de Jair Bolsonaro estão tomando em relação ao projeto de anistia?

‌



Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro decidiram aumentar as ações em defesa do projeto de anistia relacionado aos eventos de 8 de Janeiro. Eles planejam pressionar por uma votação da proposta durante o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

Quando e onde foi confirmada essa movimentação?

A movimentação foi confirmada na terça-feira (2), após uma reunião na casa do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS). O assunto será levado a outros líderes na Câmara ainda no mesmo dia.

Qual é a posição do deputado Zucco sobre a anistia?

O deputado Zucco afirmou que a anistia deve ser a pauta imediata a ser discutida em plenário, destacando que a maioria do Congresso apoia essa proposta.

Há previsão de quando a proposta de anistia será analisada?

Atualmente, não há indicativos de que a proposta será analisada antes do término do julgamento da Corte. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que o texto será pautado “no momento certo”.

Como a base governista está reagindo ao pedido de anistia?

O pedido de anistia deve enfrentar resistência de parlamentares da base governista, que se opõem ao texto. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que qualquer votação de anistia neste momento seria uma interferência direta no Supremo.

Qual é a opinião de parlamentares alinhados ao centro sobre a votação da anistia?

Parlamentares do centro relataram que não consideram o momento oportuno para uma votação, uma vez que o julgamento sobre a tentativa de golpe ainda não foi concluído. Essa discussão deve ser um dos principais tópicos na reunião de líderes partidários.

Os aliados de Bolsonaro compareceram ao STF para acompanhar o julgamento?

Até o início da manhã, os aliados de Bolsonaro não compareceram ao STF para acompanhar o início do julgamento. Os únicos parlamentares presentes eram aliados do governo, incluindo Lindbergh Farias (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp