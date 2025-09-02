Aliados de Bolsonaro decidem aumentar pressão por anistia e querem votação durante julgamento do STF
Oposicionistas levarão pedido a reunião da Câmara; pedido será rebatido por governistas
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram aumentar ações em defesa ao projeto de anistia ligada ao 8 de Janeiro e vão pressionar por uma votação da proposta durante o julgamento que alcança o político no STF (Supremo Tribunal Federal).
O movimento foi confirmado nesta terça-feira (2), após uma reunião na casa do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), e será levado a demais líderes na Casa ainda hoje. A demanda ganhou força com início da análise da Corte no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.
“Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário, na medida que temos a maioria do Congresso que quer essa pauta”, afirmou Zucco.
Apesar do movimento, ainda não há indicativo de que a proposta seja analisada antes do fim do julgamento da Corte. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o texto será pautado “no momento certo”.
O pedido deve sofrer resistência de parlamentares da base governista, contrários ao texto. “Qualquer votação de anistia em um momento como este é interferência direta no Supremo. A oposição pode querer isso, mas não é razoável, porque seria uma interferência”, afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).
Leia mais
Em outra linha, nos bastidores, parlamentares alinhados ao centro têm relatado não ser o momento oportuno para uma votação, pelo julgamento por tentativa de golpe não ter sido concluído. A discussão deve ser o maior destaque da reunião de líderes partidários nesta terça.
Governistas no STF
Até o início da manhã, aliados de Bolsonaro não foram ao STF para acompanhar o início do julgamento. Os únicos parlamentares vistos no local eram aliados do governo, representantes do Rio de Janeiro: Lindbergh Farias (PT-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).
