Alimentos pioram visão do consumidor sobre inflação, mas alta na renda evita pessimismo Brasil registrou nos últimos oito meses encarecimento dos alimentos, segundo a inflação oficial Brasília|Do Estadão Conteúdo 25/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 08h56 )

Os sucessivos aumentos nos preços dos alimentos elevaram as expectativas de inflação futura do consumidor nos últimos meses. Contudo, o avanço na renda da população ajudou a evitar um pessimismo mais exacerbado, segundo Anna Carolina Gouveia, pesquisadora do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

Em março, os consumidores previam uma inflação de 6,6% nos 12 meses seguintes, após ter alcançado 6,8% em janeiro. Em abril, houve novo arrefecimento a 6,4%. O resultado, porém, era mais baixo em setembro de 2024, com uma taxa projetada de 6,0%, quando os alimentos ainda começavam o atual ciclo de aumentos. Atualmente, já são oito meses seguidos de encarecimento dos alimentos, segundo a inflação oficial no País.

O indicador de expectativas inflacionárias dos consumidores, com série histórica iniciada em 2005, chegou a registrar uma inflação máxima projetada de 11,4% em dois momentos diferentes, em fevereiro de 2016 e em julho de 2022.

Para Anna Carolina Gouveia, a melhora no indicador de expectativa de inflação dos consumidores em abril pode ser uma calibragem em relação aos meses anteriores de deterioração, diante de uma percepção de que a inflação não entrou em trajetória de crescimento explosiva.

“É possível que os consumidores possam ter reavaliado suas expectativas em relação ao início do ano ao perceberem que, apesar de alguma aceleração, a inflação não está em trajetória de crescimento explosiva”, justificou Gouveia. “Com o mercado de trabalho ainda forte e as pessoas com mais renda, elas conseguem fazer alguma substituição de itens, o que ajuda a conter um maior pessimismo. Apesar de não ser ideal, conseguem ajustar a alta dos preços nos seus orçamentos”, completou.

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulou uma elevação de 5,53% nos 12 meses encerrados em abril deste ano. No mesmo período, os gastos das famílias com alimentação e bebidas acumularam um avanço de 7,81%.

“O fato de a inflação não ter acelerado para dois dígitos, por exemplo, principalmente alimentos, é o que me parece ajudar mais nessa calibragem em abril”, justificou a pesquisadora do Ibre/FGV.

