Bolsonaro relembra de discurso: “Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu movo o Brasil”

Bolsonaro relembrou em vídeo um discurso durante reunião do PL em fevereiro Reprodução/X - @jairbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais um discurso feito em fevereiro, durante uma reunião do PL. No vídeo, ele garante que se tivesse metade dos deputados e senadores, ele mudaria o Brasil.

Para parlamentares e integrantes do partido, Bolsonaro citou Arquimedes e o sistema de alavancas.

“Lá atrás, no século III antes de Cristo, tinha um tal de Arquimedes. O que ele falou naquela época? ‘Me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu movo o mundo’”, ensinou o ex-presidente.

Bolsonaro, então, pediu apoio para as eleições de 2026.

“E eu falo agora para vocês, para o povo que está aí fora. Por ocasião das eleições do ano que vem, me deem metade da Câmara e metade do Senado que eu movo o Brasil”, garantiu.

Veja:

. Jair Bolsonaro: “ dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o Brasil.” pic.twitter.com/cnaSjwZnTW — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 24, 2025

Inelegibilidade

No momento, o ex-presidente está inelegível. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou a impossibilidade de candidatura por abuso de poder no Bicentenário da Independência.

Nessa mesma reunião, Bolsonaro fez um discurso pedindo a união dos integrantes do PL para que o partido permanecesse forte para o processo eleitoral do próximo ano.

