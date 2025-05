Desenvolvimento humano atinge menor avanço em 35 anos; inteligência artificial é esperança

Neste domingo (2), o R7 publicou uma galeria sobre os melhores países para se viver. Hoje, o outro lado do ranking elaborado pelo site 24/7 Wall St., com base em dados de saúde, educação e renda, será mostrado nas imagens a seguir. Se as melhores naç...

Neste domingo (2), o R7 publicou uma galeria sobre os melhores países para se viver. Hoje, o outro lado do ranking elaborado pelo site 24/7 Wall St., com base em dados de saúde, educação e renda, será mostrado nas imagens a seguir. Se as melhores nações do mundo apresentam ótimos rendimentos escolares, saúde de qualidade para todos, renda per capita alta, segurança e estabilidade, a realidade dos países do fim da lista é bem diferente. Os últimos colocados se localizam todos no continente africano e têm um histórico de violentos conflitos e guerras, além de uma população com baixa escolaridade e pouca expectativa de vida