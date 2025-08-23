ANTT prorroga prazo para aumentar valor de passagens de ônibus entre DF e Entorno
Após pedido dos governadores do DF e de Goiás, reajuste entra em vigor daqui a 30 dias
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) prorrogou, por 30 dias, o prazo para reajustar as tarifas de ônibus que circulam entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno. O aumento de 2,91% das passagens começaria a valer neste sábado (23) após seis meses de suspensão.
A medida atende a uma solicitação dos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Eles pediram ao Ministério dos Transportes e à ANTT um prazo extra de 90 dias sob o argumento de que a prorrogação seria importante para “não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília”.
No comunicado enviado ao governo federal, Ibaneis e Caiado afirmaram que protocolaram um pedido de criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno) — iniciativa cujo objetivo é permitir a gestão conjunta do transporte na região pelo DF, por Goiás e pela União.
Leia mais
“Atualmente, a gestão é exclusiva da União, mas Goiás e o Distrito Federal estão sensíveis ao problema enfrentado pela população do Entorno e dispostos a participar de uma solução compartilhada. Goiás defende essa proposta desde 2019”, salientou Caiado.
Com o reajuste de 2,91%, o valor das tarifas pode chegar a R$ 12,05 — como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF) e entre Lago Azul/Novo Gama (GO) e Brasília (DF).
Perguntas e respostas:
Qual foi a decisão da ANTT em relação ao aumento das passagens de ônibus entre o DF e o Entorno?
A ANTT prorrogou por 30 dias o prazo para reajustar as tarifas de ônibus que circulam entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno. O aumento de 2,91% das passagens começaria a valer neste sábado (23) após seis meses de suspensão.
Por que a ANTT decidiu prorrogar o prazo para o reajuste?
A medida atende a um pedido dos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Eles solicitaram ao Ministério dos Transportes e à ANTT um prazo extra de 90 dias, argumentando que a prorrogação seria importante para não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília.
O que os governadores mencionaram em seu comunicado ao governo federal?
No comunicado, Ibaneis e Caiado informaram que protocolaram um pedido para a criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno), que visa permitir a gestão conjunta do transporte na região pelo DF, por Goiás e pela União. Eles destacaram que atualmente a gestão é exclusiva da União, mas que ambos os estados estão dispostos a participar de uma solução compartilhada.
Qual será o impacto do reajuste nas tarifas de ônibus?
Com o reajuste de 2,91%, o valor das tarifas pode chegar a R$ 12,05, como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF) e entre Lago Azul/Novo Gama (GO) e Brasília (DF).
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp