ANTT prorroga prazo para aumentar valor de passagens de ônibus entre DF e Entorno

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A ANTT prorrogou em 30 dias o reajuste das passagens de ônibus entre DF e Entorno.

O aumento de 2,91% estava previsto para começar neste sábado (23), após seis meses de suspensão.

A medida atende a pedido dos governadores do DF e Goiás, visando não prejudicar trabalhadores que dependem do transporte.

Com o reajuste, tarifas podem chegar a R$ 12,05 em alguns trechos específicos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Com o reajuste de 2,91%, o valor das tarifas pode chegar a R$ 12,05 Pedro Ventura/Agencia Brasilia

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) prorrogou, por 30 dias, o prazo para reajustar as tarifas de ônibus que circulam entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno. O aumento de 2,91% das passagens começaria a valer neste sábado (23) após seis meses de suspensão.

A medida atende a uma solicitação dos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Eles pediram ao Ministério dos Transportes e à ANTT um prazo extra de 90 dias sob o argumento de que a prorrogação seria importante para “não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília”.

No comunicado enviado ao governo federal, Ibaneis e Caiado afirmaram que protocolaram um pedido de criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno) — iniciativa cujo objetivo é permitir a gestão conjunta do transporte na região pelo DF, por Goiás e pela União.

“Atualmente, a gestão é exclusiva da União, mas Goiás e o Distrito Federal estão sensíveis ao problema enfrentado pela população do Entorno e dispostos a participar de uma solução compartilhada. Goiás defende essa proposta desde 2019”, salientou Caiado.

Com o reajuste de 2,91%, o valor das tarifas pode chegar a R$ 12,05 — como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF) e entre Lago Azul/Novo Gama (GO) e Brasília (DF).

Perguntas e respostas:

Qual foi a decisão da ANTT em relação ao aumento das passagens de ônibus entre o DF e o Entorno?

A ANTT prorrogou por 30 dias o prazo para reajustar as tarifas de ônibus que circulam entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno. O aumento de 2,91% das passagens começaria a valer neste sábado (23) após seis meses de suspensão.

Por que a ANTT decidiu prorrogar o prazo para o reajuste?

A medida atende a um pedido dos governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Eles solicitaram ao Ministério dos Transportes e à ANTT um prazo extra de 90 dias, argumentando que a prorrogação seria importante para não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília.

O que os governadores mencionaram em seu comunicado ao governo federal?

No comunicado, Ibaneis e Caiado informaram que protocolaram um pedido para a criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno), que visa permitir a gestão conjunta do transporte na região pelo DF, por Goiás e pela União. Eles destacaram que atualmente a gestão é exclusiva da União, mas que ambos os estados estão dispostos a participar de uma solução compartilhada.

Qual será o impacto do reajuste nas tarifas de ônibus?

Com o reajuste de 2,91%, o valor das tarifas pode chegar a R$ 12,05, como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF) e entre Lago Azul/Novo Gama (GO) e Brasília (DF).

