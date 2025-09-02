Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Ao vivo: acompanhe o julgamento de Adriana Villela, do Crime da 113 Sul

Crime completou 16 anos no último domingo; placar está empatado por 1 a 1

Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Julgamento de recursos de condenação de Adriana Villela deve ser retomado em 60 dias
Julgamento de recursos de condenação de Adriana Villela voltou nesta terça Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) retoma nesta terça-feira (2) o julgamento do caso que ficou conhecido como Crime da 113 Sul, ocorrido em Brasília, em 2009. O caso completou 16 anos no domingo (31). Como o julgamento já teve dois pedidos de vista, não há mais possibilidade de adiamento. Acompanhe acima.

O STJ analisa um recurso da defesa de Adriana Villela, condenada como mandante do crime, para anular o resultado do júri popular e marcar um novo julgamento. Além disso, os ministros julgam um pedido de prisão imediata da arquiteta.

Leia mais

Até o momento, dois ministros votaram. O relator da ação, ministro Rogério Schietti Cruz, votou para manter a condenação e que Adriana cumpra a pena imediatamente. Já o ministro Sebastião Reis Júnior divergiu e votou para anular o tribunal do júri. Ainda faltam três votos: os ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro; e o desembargador Otávio de Almeida Toledo.

A arquiteta Adriana Villela foi condenada em 2019 a 61 anos de prisão por ser considerada a mandante do assassinato dos pais dela — José Guilherme Villela e Maria Villela — e da empregada doméstica Francisca Nascimento.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.