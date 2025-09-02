Ao vivo: acompanhe o julgamento de Adriana Villela, do Crime da 113 Sul Crime completou 16 anos no último domingo; placar está empatado por 1 a 1 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 13h10 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h36 ) twitter

Julgamento de recursos de condenação de Adriana Villela voltou nesta terça Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) retoma nesta terça-feira (2) o julgamento do caso que ficou conhecido como Crime da 113 Sul, ocorrido em Brasília, em 2009. O caso completou 16 anos no domingo (31). Como o julgamento já teve dois pedidos de vista, não há mais possibilidade de adiamento. Acompanhe acima.

O STJ analisa um recurso da defesa de Adriana Villela, condenada como mandante do crime, para anular o resultado do júri popular e marcar um novo julgamento. Além disso, os ministros julgam um pedido de prisão imediata da arquiteta.

Até o momento, dois ministros votaram. O relator da ação, ministro Rogério Schietti Cruz, votou para manter a condenação e que Adriana cumpra a pena imediatamente. Já o ministro Sebastião Reis Júnior divergiu e votou para anular o tribunal do júri. Ainda faltam três votos: os ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro; e o desembargador Otávio de Almeida Toledo.

A arquiteta Adriana Villela foi condenada em 2019 a 61 anos de prisão por ser considerada a mandante do assassinato dos pais dela — José Guilherme Villela e Maria Villela — e da empregada doméstica Francisca Nascimento.

