CPI das Bets: relatório pede indiciamento de Virginia e Deolane Outras 14 pessoas, entre empresários e representantes de casas de apostas também são alvo de pedido; entenda Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 11h51 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h29 )

Virginia Fonseca e Deolane Bezerra são apontadas em relatório de CPI das Bets Reprodução/Instagram - Arquivo

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, defende o indiciamento das influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de outras 14 pessoas entre empresários e representantes das casas de apostas.

A posição faz parte de relatório apresentado nesta terça-feira (10), que ainda depende da aprovação de outros senadores da CPI. Se confirmado, o pedido para investigação será encaminhado ao Ministério Público, que ainda avalia a solicitação.

No caso de Virginia, Soraya lembra do depoimento prestado pela influenciadora à CPI e defende que ela seja investigada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.

A senadora defende a penalidade pelo uso da conta de demonstração, confirmado por Virginia durante o depoimento. Segundo apurou a congressista, o tipo de acesso é liberado apenas aos divulgadores e permite vitórias em sequência, diferente do que acontece normalmente nos jogos.

Deolane, por sua vez, é alvo de um pedido de indiciamento por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de loteria não autorizada, contravenções e responsabilização. Os pontos são atrelados à relação da influenciadora com uma bet não autorizada no país.

A influenciadora não chegou a prestar depoimento à CPI, por ter um pedido atendido pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ainda assim, Soraya considera que a comissão colheu informações suficientes contra Deolane.

O relatório também propõe 18 projetos de lei e um pacote com 21 medidas para conter o avanço de apostas on-line no Brasil. Entre os pontos está a criação de um cadastro nacional de apostadores e a criminalização de publicidade de apostas, além de mecanismos de controle por parte de instituições financeiras.

Veja a lista com todos os pedidos de indiciamento sugeridos pela senadora:

Adélia de Jesus Soares - ex-BBB, advogada e influenciadora;

Ana Beatriz Scipiao Barros - influenciadora;

Bruno Viana Rodrigues - empresário do setor de bets;

Daniel Pardim Tavares Gonçalves - dono de empresa suspeita de operar jogos ilegais;

Deolane Bezerra dos Santos - advogada e influenciadora;

Erlan Ribeiro Lima Oliveira;

Fernando Oliveira Lima - empresário de bets, conhecido como Fernandim OIG;

Jair Machado Junior;

Jorge Barbosa Dias - empresário do setor de bets;

José Daniel Carvalho Saturnino - empresário apontado como dono de bet;

Leila Pardim Tavares Lima -contadora, mulher de Daniel Pardim;

Marcella Ferraz de Oliveira;

Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva;

Pâmela de Souza Drudi - mulher de Fernando Oliveira Lima;

Toni Macedo da Silveira Rodrigues;

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa - influenciadora.

