'Não seja um laranja': operação combate fraudes bancárias no DF e em Goiás Forças policiais detectaram um aumento 'considerável' da participação consciente de pessoas em esquemas criminosos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 09h52 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h52 )

Policiais cumprem sete mandados de busca e apreensão no DF e em Goiás Divulgação/PF - 27.5.2025

A Polícia Federal e a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) realizaram, nesta terça-feira (27), a operação “Não Seja um Laranja”, visando combater fraudes bancárias eletrônicas. Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás.

Segundo os investigadores, as forças policiais detectaram “um aumento considerável” na participação consciente de pessoas que “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento, para serem usadas em esquemas criminosos.

“Esse ‘lucro fácil’, obtido com a mercantilização da abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”, afirmou a corporação.

Esta é a primeira ação conjunta após a assinatura de um acordo de cooperação entre a PF e a PCDF, firmado em 2024, cujo objetivo é promover o compartilhamento de tecnologias e aumentar a eficiência no enfrentamento de crimes cibernéticos.

Os investigados na ação podem responder por associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

“A Polícia Federal alerta que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de causar um dano considerável aos cidadãos, tanto pelo potencial ofensivo desse tipo de conduta delitiva — que tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas — quanto pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros”, alertou a PF.

