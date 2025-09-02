Após decisão de União Brasil e PP, Gleisi diz que ‘ninguém é obrigado a ficar no governo’ Ministra ponderou que gestão ‘não está pedindo para ninguém sair’; partidos consideram expulsar ministros que não deixarem governo Brasília|Ana Isabel Mansur, Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 18h47 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h07 ) twitter

Gleisi declarou que governo 'respeita decisão' das siglas José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (2), que “ninguém é obrigado a ficar no governo”, após os partidos União Brasil e PP (Progressistas) decidirem desembarcar da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP [União Progressista]. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”, escreveu Gleisi, pelas redes sociais.

A pasta da ministra é responsável pela articulação política entre Executivo e Legislativo.

Mais cedo, os partidos — que agora formam a União Progressista — mandaram os ministros do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), e do Esporte, André Fufuca (PP), deixarem o governo.

‌



Os dois são filiados às legendas. A decisão prevê penalidades, como expulsão, para quem não cumprir as regras.

No texto, Gleisi relembrou que há mais integrantes dos partidos na gestão de Lula, inclusive em outros ministérios (leia mais abaixo).

‌



“Quem permanecer deve ter compromisso com o presidente. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo. Isso vale para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", avisou.

Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair.

Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 2, 2025

A decisão de União Brasil e PP vale para os ministros eleitos para o Congresso em 2022 e que se licenciaram das funções parlamentares para integrar a Esplanada dos Ministérios — o que inclui Sabino e Fufuca.

‌



O prazo de saída não foi formalizado no anúncio, mas interlocutores relataram ao R7 que as renúncias ocorram ainda nesta terça.

Sob reserva, representantes dos partidos confirmaram à reportagem que os ministros já foram avisados da decisão e que não houve reunião para tentar reverter o cenário no Palácio do Planalto.

Outros órgãos em risco

As legendas estão à frente de outros dois ministérios — Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho, e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes. No entanto, como ambos foram indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não devem ser obrigados a renunciar.

Contudo, a determinação dos partidos também será aplicada a outros cargos na administração federal.

“Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal”, anunciou o presidente do União, Antonio Rueda.

“Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto”, acrescentou.

“Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”, concluiu Rueda.

Cobrança de Lula motivou decisão

Desde o primeiro semestre, os dois partidos avaliavam se deveriam sair do governo, mas o debate foi acelerado após uma cobrança de Lula pela falta de defesa, por parte das legendas, de temas da gestão petista em agendas públicas.

A exigência do presidente, que causou mal-estar entre alguns titulares, ocorreu depois do evento que formalizou a federação partidária entre as duas siglas. A solenidade contou com críticas ao governo.

Outro episódio que levou à fala de Lula foi a derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai apurar as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no Congresso Nacional.

