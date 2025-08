Após operação que investiga corrupção, Justiça do Pará afasta prefeito de Ananindeua Prefeito, que é pré-candidato ao governo do estado, chamou a ação de ‘perseguição’ e disse ser uma ‘história mentirosa’ Brasília|Do R7 05/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça do Pará afastou cautelarmente o prefeito de Ananindeua.

A decisão foi tomada por suspeitas de corrupção e fraude.

A medida foi anunciada nesta terça-feira (5).

Ananindeua fica na região metropolitana de Belém (PA). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prefeito foi afastado do cargo Divulgação/ Prefeitura Municipal de Ananindeua

A Justiça do Pará decidiu nesta terça-feira (5) afastar cautelarmente o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (PSB), cidade que fica na região metropolitana de Belém (PA). A medida, tomada no âmbito da Operação Hades, investiga fraude em procedimentos licitatórios, além de corrupção ativa e passiva de agentes públicos e empresários.

Nas redes sociais, o prefeito, que é pré-candidato ao governo do estado, chamou a ação de “perseguição” e disse ser uma “história mentirosa”.

“Pediram meu afastamento, baseado em uma história mentirosa, sem ao menos me dar oportunidade de me defender. Esse tipo de situação vocês só vão encontrar em um tipo de regime: nas ditaduras”, disse.

Sou pré-candidato ao governo do Pará e vou lutar até o fim pra derrotar essa ditadura oligárquica dos Barbalho. Vamos juntos recorrer e vencer esse absurdo. pic.twitter.com/4VV7hF9b8p — Dr. Daniel Santos (@doutordanielpa) August 5, 2025

Segundo o Ministério Público, responsável pela operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão deferidos pelo Tribunal de Justiça do Pará, em endereços localizados na região metropolitana de Belém, no interior e fora do estado, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

‌



“A Operação Hades ainda encontra-se em andamento, com 16 equipes dando cumprimento às ordens judiciais”, informou o ministério.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp