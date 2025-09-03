Após partido deixar governo, ministro do Turismo diz ‘seguir apoiando iniciativas’ de Lula
Celso Sabino não citou decisão; União Brasil e PP consideram expulsar ministros que não saírem da gestão petista
O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta terça-feira (2) que segue com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “apoiando iniciativas que geram emprego, renda e oportunidades para o povo”.
A declaração, feita pelas redes sociais, ocorre horas após o partido ao qual é filiado, o União Brasil, decidir deixar o governo do petista, ao lado do PP (Progressistas). As duas siglas formam, agora, a União Progressista.
A publicação nos canais digitais, no entanto, não citou a determinação das legendas. Sabino usou o post para comentar ações recentes à frente do ministério.
Ele é titular do Turismo desde julho de 2023, após a saída de Daniela Carneiro, que também era do União Brasil. A troca foi feita por determinação do próprio partido.
Mais cedo, os partidos mandaram Sabino (União Brasil) e o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), deixarem o governo. A decisão das siglas prevê penalidades, como expulsão, para quem não cumprir as regras.
Após a determinação das legendas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou que “ninguém é obrigado a ficar no governo”.
“Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP [União Progressista]. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”, escreveu Gleisi, também pelas redes sociais.
A pasta da ministra é responsável pela articulação política entre Executivo e Legislativo.
A decisão de União Brasil e PP vale para os ministros eleitos para o Congresso em 2022 e que se licenciaram das funções parlamentares para integrar a Esplanada dos Ministérios — o que inclui Sabino e Fufuca.
O prazo de saída não foi formalizado no anúncio, mas interlocutores relataram ao R7 que as renúncias poderiam ocorrer ainda nesta terça.
Sob reserva, representantes dos partidos confirmaram à reportagem que os ministros já foram avisados da decisão e que não houve reunião para tentar reverter o cenário no Palácio do Planalto.
Outros órgãos em risco
As legendas estão à frente de outros dois ministérios — Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho, e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes. No entanto, como ambos foram indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não devem ser obrigados a renunciar.
A determinação dos partidos, contudo, também será aplicada a outros cargos na administração federal.
“Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal”, anunciou o presidente do União, Antonio Rueda.
“Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto”, acrescentou.
“Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”, concluiu Rueda.
Cobrança de Lula motivou decisão
Desde o primeiro semestre, os dois partidos avaliavam se deveriam sair do governo, mas o debate foi acelerado após uma cobrança de Lula pela falta de defesa, por parte das legendas, de temas da gestão petista em agendas públicas.
A exigência do presidente, que causou mal-estar entre alguns titulares, ocorreu depois do evento que formalizou a federação partidária entre as duas siglas. A solenidade contou com críticas ao governo.
Outro episódio que motivou a fala de Lula foi a derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no Congresso Nacional.
Perguntas e Respostas
Qual foi a declaração do ministro do Turismo, Celso Sabino, após a saída do Uniã Brasil do governo?
Celso Sabino afirmou que continua apoiando iniciativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que geram emprego, renda e oportunidades para o povo.
O que motivou a declaração de Sabino?
A declaração ocorreu após o Uniã Brasil, partido ao qual ele é filiado, decidir deixar o governo do presidente Lula, junto com o PP (Progressistas), formando a Uniã Progressista.
O que foi mencionado na publicação de Sabino nas redes sociais?
A publicação não mencionou a decisão das legendas, mas foi utilizada para comentar ações recentes à frente do ministério.
Quando Celso Sabino assumiu o Ministério do Turismo?
Ele assumiu a pasta em julho de 2023, após a saída de Daniela Carneiro, também do Uniã Brasil, que ocorreu por determinação do partido.
Qual foi a decisão dos partidos em relação aos ministros que não deixarem o governo?
Os partidos, Uniã Brasil e PP, decidiram que os ministros que não saírem do governo poderão enfrentar penalidades, incluindo expulsão.
O que disse a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sobre a situação?
Gleisi Hoffmann declarou que ninguém é obrigado a ficar no governo e que não estão pedindo para ninguém sair.
Quais ministros foram afetados pela decisão das legendas?
A decisão afeta os ministros que foram eleitos para o Congresso em 2022 e se licenciaram para integrar o governo, incluindo Celso Sabino e André Fufuca.
Quando as renúncias dos ministros devem ocorrer?
Embora o prazo de saída não tenha sido formalizado, fontes relataram que as renúncias devem ocorrer ainda nesta terça-feira.
O que foi informado sobre a comunicação da decisão aos ministros?
Representantes dos partidos confirmaram que os ministros já foram avisados da decisão e que não houve reunião para tentar reverter a situação.
Quais outros ministérios estão sob a responsabilidade das legendas?
Os partidos também estão à frente dos ministérios de Comunicações e Desenvolvimento Regional, mas os ministros desses cargos não devem ser obrigados a renunciar.
Qual foi a declaração do presidente do Uniã, Antonio Rueda, sobre a decisão?
Antonio Rueda anunciou que todos os detentores de mandato devem renunciar a qualquer função no governo federal e que haverá punições disciplinares para quem não cumprir a determinação.
Qual foi o contexto que levou à decisão de saída dos partidos do governo?
Desde o primeiro semestre, os partidos avaliavam a possibilidade de sair do governo, mas a discussão foi acelerada após uma cobrança de Lula sobre a falta de defesa das gestões petistas em agendas públicas.
Que eventos recentes causaram mal-estar entre os ministros?
Um evento que formalizou a federação partidária entre as duas siglas incluiu críticas ao governo, e a derrota do Executivo na instalação da CPMI que apura fraudes no INSS também foi um fator que levou à fala de Lula.
