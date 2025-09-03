Após partido deixar governo, ministro do Turismo diz ‘seguir apoiando iniciativas’ de Lula Celso Sabino não citou decisão; União Brasil e PP consideram expulsar ministros que não saírem da gestão petista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 20h48 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Celso Sabino, ministro do Turismo, reafirma apoio a Lula, apesar de seu partido, Uni\u00e3o Brasil, deixar o governo.

A Uni\u00e3o Brasil e o PP formam a Uni\u00e3o Progressista e decidiram que seus ministros devem renunciar.

A ministra Gleisi Hoffmann afirma que ningu\u00e9m \u00e9 obrigado a permanecer no governo.

Partidos preveem puni\u00e7\u00f5es para ministros que desobedecerem a determina\u00e7\u00e3o de ren\u00fancia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sabino destacou ações recentes à frente da pasta, em que está desde julho de 2023 Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 19.08.2025

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta terça-feira (2) que segue com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “apoiando iniciativas que geram emprego, renda e oportunidades para o povo”.

A declaração, feita pelas redes sociais, ocorre horas após o partido ao qual é filiado, o União Brasil, decidir deixar o governo do petista, ao lado do PP (Progressistas). As duas siglas formam, agora, a União Progressista.

A publicação nos canais digitais, no entanto, não citou a determinação das legendas. Sabino usou o post para comentar ações recentes à frente do ministério.

Serra Pelada se transforma em símbolo de turismo sustentável e de base comunitária!



Participei da 1ª Conferência de Turismo de Curionópolis e Serra Pelada, que criou o Conselho Municipal de Turismo e anunciou o futuro Museu de Serra Pelada, fortalecendo a memória, a cultura e a… pic.twitter.com/opBEXM98Fy — Celso Sabino (@celsosabinoofc) September 2, 2025

Ele é titular do Turismo desde julho de 2023, após a saída de Daniela Carneiro, que também era do União Brasil. A troca foi feita por determinação do próprio partido.

‌



Mais cedo, os partidos mandaram Sabino (União Brasil) e o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), deixarem o governo. A decisão das siglas prevê penalidades, como expulsão, para quem não cumprir as regras.

Após a determinação das legendas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou que “ninguém é obrigado a ficar no governo”.

‌



“Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP [União Progressista]. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”, escreveu Gleisi, também pelas redes sociais.

Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair.

Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 2, 2025

A pasta da ministra é responsável pela articulação política entre Executivo e Legislativo.

‌



A decisão de União Brasil e PP vale para os ministros eleitos para o Congresso em 2022 e que se licenciaram das funções parlamentares para integrar a Esplanada dos Ministérios — o que inclui Sabino e Fufuca.

O prazo de saída não foi formalizado no anúncio, mas interlocutores relataram ao R7 que as renúncias poderiam ocorrer ainda nesta terça.

Sob reserva, representantes dos partidos confirmaram à reportagem que os ministros já foram avisados da decisão e que não houve reunião para tentar reverter o cenário no Palácio do Planalto.

Outros órgãos em risco

As legendas estão à frente de outros dois ministérios — Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho, e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes. No entanto, como ambos foram indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não devem ser obrigados a renunciar.

A determinação dos partidos, contudo, também será aplicada a outros cargos na administração federal.

“Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal”, anunciou o presidente do União, Antonio Rueda.

“Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto”, acrescentou.

“Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”, concluiu Rueda.

Cobrança de Lula motivou decisão

Desde o primeiro semestre, os dois partidos avaliavam se deveriam sair do governo, mas o debate foi acelerado após uma cobrança de Lula pela falta de defesa, por parte das legendas, de temas da gestão petista em agendas públicas.

A exigência do presidente, que causou mal-estar entre alguns titulares, ocorreu depois do evento que formalizou a federação partidária entre as duas siglas. A solenidade contou com críticas ao governo.

Outro episódio que motivou a fala de Lula foi a derrota do Executivo na instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que apura as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no Congresso Nacional.

