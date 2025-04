Após pedido por anistia, Motta faz publicação em defesa de instituições e debate entre líderes na Câmara Presidente disse que em uma democracia, ‘ninguém tem o direito de decidir nada sozinho’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 12h12 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h21 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu instituições e acordo entre líderes para a definição de pautas da Casa Mario Agra/Câmara dos Deputados - 04.04.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez uma publicação nesta terça-feira (15) em que defende que pautas devem ser pensadas em balanço com instituições e após debate entre líderes da Câmara.

“Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira”, afirmou o presidente.

A colocação vem um dia após o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter protocolado um pedido para acelerar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

O pedido traz uma urgência ao texto e é a primeira etapa para que o projeto possa vir a ser analisado diretamente no plenário da Câmara. O movimento, contudo, depende do presidente Motta.

