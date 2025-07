Arrecadação federal bate recorde em junho e tem melhor primeiro semestre desde 2000 Dados foram apresentados pela pasta nesta quinta-feira; no mês de julho, arrecadação teve um crescimento real de 6,62% Brasília|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 11h41 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h36 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A arrecadação federal em junho alcançou R$ 234,594 milhões, marcando um crescimento real de 6,62% em relação ao ano anterior.

O total arrecadado de janeiro a junho de 2025 foi de R$ 1,4 bilhão, representando um incremento real de 4,38% comparado ao mesmo período do ano passado.

Fatores como mudanças na legislação do Imposto de Renda e aumento do IOF contribuíram para o crescimento na arrecadação.

A Receita Previdenciária e setores como exploração de jogos de azar e apostas também apresentaram aumentos significativos na arrecadação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Arrecadação bateu recorde neste primeiro semestre Marcello Casal jr/Agência Brasil - arquivo

A arrecadação federal bateu recorde em junho e teve o melhor primeiro semestre desde 2000, segundo relatório divulgado pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (24). De acordo com a pasta, no mês de junho a arrecadação alcançou R$ 234.594 milhões, um crescimento real de 6,62% em comparação ao mesmo período do ano passado.

No acumulado de janeiro a junho de 2025, o total arrecadado chegou a R$ 1,4 bilhão, representando um aumento real de 4,38% em comparação ao primeiro semestre do ano passado.

Segundo o Ministério da Fazenda, o crescimento é explicado principalmente pelas alterações na legislação do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos de Capital e o impacto da calamidade no Rio Grande do Sul.

No entanto, segundo o relatório, mesmo ao excluir esses pagamentos atípicos, a arrecadação federal ainda teria um crescimento real robusto de 5,65% em junho e 5,42% no acumulado do semestre.

‌



Quem também contribuiu para a alta arrecadação foi o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que registrou um crescimento real de 38,83% em junho. Para a pasta, o aumento é devido às mudanças legislativas, as operações de saída de moeda estrangeira, que tiveram aumento real de 221%, e as operações de crédito para pessoas jurídicas.

A Receita Previdenciária também cresceu 6,61% em termos reais em junho. O desempenho é atribuído ao crescimento da massa salarial (8,46% em maio de 2025 comparado a maio de 2024, e 6,73% acumulado), um aumento nas compensações tributárias, e o saldo positivo de mais de 1 milhão de empregos no semestre. A reoneração escalonada da contribuição patronal também contribuiu a partir de janeiro de 2025.

‌



Outro setor que teve crescimento real foi o de exploração de jogos de azar e apostas, com aumento de 29.566,27% na arrecadação acumulada neste primeiro semestres.

