Associação brasileira oferece bolsas de graduação e pós no exterior; veja como se inscrever Programa dá oportunidades para universitários que querem estudar fora do Brasil; inscrições vão até 6 de abril Brasília|Do R7, em Brasília 28/03/2025 - 14h36 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inscrições vão até 6 de abril Andre Borges/Agência Brasília

A Brasa (Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior) está com inscrições abertas para estudantes de graduação e pós-graduação que desejam estudar fora do Brasil. O programa oferta bolsas em mais de 100 universidades da América do Norte, Europa e Ásia.

Os interessados podem se candidatar até 6 de abril pelo site oficial da associação.

Entre as instituições de destaque estão Harvard University, University of Oxford, Universidade de Coimbra e University of Chicago.

De acordo com a organização, a bolsa cobrirá parcialmente os custos dos estudos do bolsista no exterior. Além disso, a Brasa também ajudará com as despesas de manutenção (moradia, transporte, alimentação, e/ou material acadêmico essencial) do estudante.

‌



O processo seletivo será composto por quatro etapas: formulário de inscrição, entrevista individual, painel com lideranças da Brasa (entrevista com candidatos com maior potencial para a bolsa) e, por fim, a Imersão Brasa, uma experiência intensiva para os finalistas, realizada em São Paulo.

Todo o processo seletivo, desde a inscrição até a concessão da bolsa, será concluído até 14 de julho de 2025

‌



Pré-requisitos

Para concorrer a uma vaga, é preciso atender os seguintes requisitos:

Ser brasileira, nata ou naturalizada

Estar realizando ou ter sido aceita em curso de graduação completa em qualquer universidade com data de formatura prevista para a partir de dezembro de 2025

Comprovar necessidade financeira para recebimento da Bolsa

No caso de estudantes que estão cursando pós graduação, é preciso:

‌



Ser brasileira, nata ou naturalizada;

Estar realizando ou ter sido aceita para um curso de pós-graduação completa (mestrado ou doutorado) em qualquer universidade no exterior com data de formatura prevista para data a partir de dezembro de 2025

Comprovar necessidade financeira para recebimento da Bolsa BRASA através de documentos como imposto de renda e, se aplicável, carta de concessão de ajuda financeira da universidade

Primeira brasileira com bolsa

Luiza Vilanova recebeu a oportunidade de uma bolsa no exterior Arquivo pessoal/Material cedido ao R7

Criada em Goiânia (GO), Luiza Vilanova foi a primeira brasileira contemplada com a bolsa Rhodes, uma das mais prestigiadas, para estudar na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela é ex aluna da Univerisdade de Columbia, e agora, vai cursar mestrado em Políticas Públicas e Educação Comparada e Internacional.

A estudante se destacou ao 15 anos, quando fundou o projeto Gotinhas do Bem, uma iniciativa social focada na aprendizagem socioemocional em escolas públicas, impactando mais de 8 mil crianças em 9 países.

Após concluir o ensino médio, ingressou na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, com uma bolsa integral para cursar Ciências Políticas e Educação.

Brasa Summit Innovation

A organização também promove sua primeira conferência de tecnologia na Califórnia, no próximo dia 5 de abril. A Brasa Summit Innovation reúne estudantes brasileiros na Universidade da Califórnia, em Berkeley, para discutir o futuro do Brasil e do mundo. O evento aborda temas como tecnologia, empreendedorismo e inovação, com a participação de palestrantes e empresas renomadas do Brasil.

A conferência contará com a presença de grandes nomes do mercado, como Isabella Canazza, Marcio Saito e José Padilha, além de uma feira de carreiras e painéis sobre temas como “Do Plano ao Pitch: Como Vender uma Ideia” e “Transformando Big Tech: Pioneirismo na Revolução da IA para o Futuro”. A inscrição pode ser feita pelo link: [https://lnkd.in/dfNv6qwx].