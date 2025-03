Criança autista de 6 anos tem dedo decepado em escola pública do Distrito Federal Caso é investigado pela polícia e aconteceu na Escola Classe 415 de Samambaia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 11h21 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

Menino foi levado para hospital Rovena Rosa / Agência Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal apura o caso em que uma criança autista de seis anos teve o dedo decepado em uma escola pública da capital do país. O caso aconteceu em 12 de março, durante a tarde, na Escola Classe 415 de Samambaia. Segundo a ocorrência policial, a vítima teve o dedo mínimo da mão esquerda decepado ao colocar a mão na dobradiça da porta do banheiro feminino da escola.

A servidora responsável pela limpeza do local, segundo relatos, teria fechado a porta no momento em que a criança se aproximava, causando a lesão. A Polícia Civil foi ao local e a servidora foi levada para prestar esclarecimentos na delegacia. Ela foi ouvida e liberada. Segundo os policiais, a mulher estava muito nervosa e apresentava instabilidade emocional.

“Após análise dos elementos iniciais, o delegado de plantão entendeu que não havia, a princípio, indícios suficientes de dolo ou culpa por parte da conduzida e deliberou pela não lavratura do auto de prisão em flagrante. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias com mais profundidade”, explicou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os agentes também acionaram a perícia para coletar provas na unidade de ensino. O caso é conduzido pela 26ª Delegacia de Polícia.

‌



O que diz a Secretaria de Educação?

Questionada pelo R7 sobre o episódio, a Secretaria de Educação explicou que o caso aconteceu enquanto o banheiro estava sendo limpo. “A escola prestou os primeiros socorros imediatamente e acionou o Corpo de Bombeiros, que atendeu a criança. A família foi comunicada e recebeu acompanhamento da equipe escolar no hospital”, disse.

A pasta também informou que a Corregedoria da Secretaria instaurou procedimento para apurar os fatos. “A Coordenação Regional de Ensino de Samambaia e a Defensoria Pública acompanham o caso e seguem em contato com a família para prestar o suporte necessário. A Secretaria reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes e adotará as medidas cabíveis”, afirmou.