DF proíbe eventos pecuários com aglomeração de aves por 60 dias para evitar gripe aviária País foi declarado livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 27/06/2025 - 19h08 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eventos com concentração são suspensos no DF por causa de gripe aviária Ministério da Agricultura e Pecuária

Para prevenir a gripe aviária, a Seagri-DF (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal) proibiu nesta sexta-feira (27) a realização de eventos pecuários com aglomeração de aves no Distrito Federal por 60 dias.

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e anulou os efeitos de outra portaria divulgada em maio que proibia eventos com aves por 90 dias.

A nova norma é válida para todas as espécies de ave, independente da criação, origem ou destinação comercial.

Estão suspensos encontros, torneios, exposições, mostras, leilões, campeonatos e reuniões de animais nativos e exóticos, ornamentais, e aves comerciais ou silvestres mantidas em cativeiro.

‌



Além disso, os criadores de aves ficam proibidos de participar de eventos em cidades onde há foco ativo da doença.

Ao fim dos 60 dias, a medida pode ser prorrogada após análise da situação epidemiológica da gripe aviária no país e no DF.

‌



A pasta ainda recomenda que as aves sejam mantidas confinadas em ambiente protegido, sem acesso a áreas externas abertas ou piquetes, evitando contato com aves de vida livre.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O primeiro caso da doença no Distrito Federal foi confirmado em dia 28 de maio, no Zoológico de Brasília, que está prestes a completar um mês fechado.

‌



No último dia 18, o Brasil se declarou como país livre da influenza aviária de alta patogenicidade em aves de produção comercial após ter cumprido os protocolos internacionais previstos.

O anúncio foi feito pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), que fez o comunicado à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal). Nesta quinta-feira (26), a OMSA oficializou o status de Brasil livre da gripe aviária.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp