Aumento de taxas dos EUA alcança 36% das exportações brasileiras, aponta ministério Em 2024, a venda de produtos que serão impactados alcançou US$ 14,5 bilhões Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 31/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h44 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aumento de taxas para exportações brasileiras aos EUA deve atingir 35,9% do total.

Estima-se que o impacto das taxas será de US$ 14,5 bilhões em 2024.

Quase 700 produtos foram excluídos das novas tarifas, representando 45% das vendas.

As novas regras começam a valer em 6 de agosto, afetando itens como carne e café. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministério coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin avalia que a taxação dos EUA alcança 36% das exportações do Brasil ao país Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A taxação de 50% para a exportação de produtos brasileiros aos Estados Unidos deve alcançar 35,9% das exportações brasileiras ao país.

A projeção foi divulgada nesta quinta-feira (31), em análise preliminar da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo o balanço do governo, os produtos que serão afetados tiveram uma venda de exportação para o país correspondente a US$ 14,5 bilhões em 2024.

A projeção considerou regras de aumento e exceções pela Casa Branca. As mudanças de taxas têm início previsto para 6 de agosto, mas deixaram de fora quase 700 produtos brasileiros.

A lista de exceções alcança 45% das vendas aos Estados Unidos, de acordo com o levantamento. No caso dos produtos beneficiados, o valor arrecadado em 2024 corresponde a US$ 18 bilhões.

Em outra frente, o ministério aponta que 19,5% das exportações brasileiras seguem tarifas específicas, de acordo com padrões internacionais. Esses valores correspondem a US$ 7,9 bilhões.

“Essas tarifas foram adotadas com base em segurança nacional (Seção 232) e, sobre esses produtos, não se aplica a medida anunciada ontem. No caso de autopeças, por exemplo, a alíquota é de 25%, aplicável a todas as origens”, afirma o ministério em nota.

Tarifas dos EUA

A formalização do tarifaço foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (30). As regras deixaram de fora alguns produtos brasileiros, mas mantiveram um aumento da taxa de exportação para itens como a carne e o café.

Com as taxas adicionais definidas, uma série de produtos passa a ter um aumento final de 50%. A cobrança das tarifas está prevista para valer formalmente a partir de 6 de agosto.

