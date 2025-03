Corinthians enfrenta Palmeiras na final do Campeonato Paulista Decisão acontece na Neo Química Arena com transmissão RECORD Balanço Geral DF|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h42 ) twitter

A Neo Química Arena será o palco do confronto final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. A partida está marcada para as 21h30 desta quinta-feira (27) e terá transmissão da RECORD.

O Corinthians tem a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título diretamente ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis. A expectativa é de um estádio lotado com torcedores ansiosos pelo início do jogo.

Os times contarão com reforços de jogadores que estavam a serviço de seleções internacionais. No entanto, o Palmeiras terá desfalques importantes, como Marcos Rocha e Gustavo Gomes, devido a lesões. Um incidente curioso marcou a volta dos jogadores Romero e Richard Rios ao Brasil; seu avião foi atingido por um raio, forçando um pouso em Manaus. Apesar disso, ambos chegaram em segurança para a partida decisiva.

