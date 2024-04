Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta quarta-feira (20) As principais notícias do dia no Distrito Federal e entorno para quem deseja ficar bem informado

Cratera no Jardim Ingá aumenta e atinge duas vias da região, mulher é presa com arma de fabricação caseira e balde de drogas, adolescente terá pés amputados após complicações causadas por dengue e homem é preso suspeito de vender remédios abortivos no Distrito Federal. E ainda: atualizações sobre julgamento do ex-jogador Robinho na Hora do Esporte e vida dos famosos na Hora da Venenosa.