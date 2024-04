Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta sexta-feira (22) As principais notícias do dia no Distrito Federal e entorno para quem deseja ficar bem informado

Jovem com sequelas da dengue passa por tratamento no Hospital de Base, idoso morre após acidente entre dois carros no Park Way, suspeitos são presos por aplicar golpe do falso consignado em vítima do DF, Secretaria da Mulher oferta serviços gratuitos no Zoológico de Brasília e relatório da Caesb revela dados sobre qualidade e distribuição da água no DF. E ainda: notícias sobre esportes e vida dos famosos na Hora da Venenosa.