Brazlândia recebe 9ª edição da Feira da Goiaba a partir desta sexta

A 9ª edição da Feira da Goiaba começa nesta sexta-feira (5) na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão, em Brazlândia. O evento celebra a época de colheita da fruta mais cultivada do Distrito Federal e acontece em dois finais de semana, de 5 a 7 e de 12 a 14 deste mês.

O público vai encontrar 36 estandes no Empório da Goiaba, onde é possível adquirir a fruta in natura e derivados, como doces e geleias. Também haverá o galpão do artesanato e o Espaço da Florabraz, com 30 estandes comercializando diversas plantas. Produtores falam sobre os diversos produtos que fazem com a fruta e que devem ser vendidos durante o evento.