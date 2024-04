Bruna Marquezine e Neymar se reencontram durante festa de Anitta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A festa de aniversário de Anitta deu o que falar e reuniu Neymar e Bruna Marquerzine. Os dois foram vistos chegando ao evento que aconteceu em Miami. O aniversário de 31 anos da artista contou com famosos como Angélica, Carolina Dieckmann, Luciano Huck e Sabrina Sato.

No entanto, o ex-casal chamou atenção já que há um tempo não eram vistos no mesmo ambiente. Eles evitaram contato visual e nem se cumprimentaram. Outro ponto que chamou atenção é ambos estavam na festa de Anitta, justamente com quem Bruna já tretou no passado por conta de Neymar.