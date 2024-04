Celina Leão fala sobre novos serviços no combate à violência doméstica Entre as medidas de proteção para mulheres, está um comitê no Itapoã, que vai atender vítimas de violência

A vice-governadora do DF falou sobre os novos serviços para mulheres no combate à violência doméstica. Entre as medidas de proteção para mulheres, está um comitê no Itapoã, que vai atender vítimas de violência. Celina Leão também apontou os novos passos do GDF para abrigar pessoas em situação de rua. Durante entrevista, a vice-governadora também apontou que o DF conta com novas tendas de hidratação e atendimento para pacientes com dengue.