Comerciantes pedem maior segurança após arrastões no Paranoá Suspeitos armados ameaçaram os funcionários e levaram pertences pessoais, mercadorias e dinheiro do caixa

Arrastões em lojas do Paranoá assustam moradores e comerciantes da região. A ação dos suspeitos foi registrada por câmeras de segurança dos estabelecimentos. Suspeitos armados ameaçaram os funcionários e levaram pertences pessoais, mercadorias e dinheiro do caixa. Entre as lojas assaltados está de roupas infantis, uma autoescola e uma farmácia. Ocorrência foi registrada e polícia investiga o caso.