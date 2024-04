Complexo aquático Claudio Coutinho passa por obras e reforma de modernização Alunos das modalidades aquáticas contarão com piscinas aquecidas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Complexo aquático Claudio Coutinho passa por obras e reforma de modernização. Alunos das modalidades aquáticas contarã com piscinas aquecidas. O Governo do Distrito Federal investiu R$ 1,5 milhão em uma ampla reforma do espaço, que vai desde a manutenção das instalações elétricas até o aquecimento das piscinas.